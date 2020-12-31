自由廣場》中共打螞蟻 銀行沒占到便宜

◎ 陳鴻達

年度股市封關前，各方也都檢視各項指標。截至十二月二十五日，中國Ａ股市值大增十八兆人民幣，可謂大豐收，但只有銀行股獨憔悴。雖然Ａ股市值前五名中，銀行股依舊包了第二名到第五名，但第一名的貴州茅台成長了八一二七億人民幣，排名第二到第五的工商銀行、平安銀行、建設銀行與農業銀行，卻分別萎縮三七九六、六二二、三○七三與一九五五億人民幣。

由於長期以來中國的銀行承擔太多政策任務，因此市場給予它的價值，往往遠低於其表面上的營收。例如今年前三季三十六家Ａ股銀行共賺一．三兆人民幣，但只有十家銀行的股價高於市值。也就是說，因為銀行股的財報不夠透明，因此市場的投資人都對其打折扣。即使中國一再宣稱疫情後的復甦非常強勁，但銀行股也沒跟著水漲船高。

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另外，之前投資人原本擔心螞蟻金服上市後會吸走大量資金，現在其上市受阻後，對金融股應該是利多，但卻沒有正面反映出來。特別是過去許多銀行跟螞蟻金服合作在其平台放款，銀行出資金，螞蟻金服出技術，兩者均分放款利息，銀行好像在幫螞蟻金服打工。並且現在新的金融監管要求，螞蟻金服的槓桿操作受到限制，等於必須吐出大片市場給銀行。但銀行股卻未能反映此利多，到底有何緣故？

李克強今年五月在人大與政協會議工作報告中表示：「對中小微企業貸款延期還本付息政策再延長至明年三月底。」這可能是市場對銀行股「近關情怯」的原因之一，因為寬限期一到，恐有一波壓力。疫情發生後，金融情勢原本應該要更加困難，惟中國一連串的展期或續貸措施，暫時止住債務違約的擴大。

今年十月國際貨幣組織（ＩＭＦ）公布的「全球金融穩定報告（GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT）」中，特別指出中國地方債的問題，質的惡化甚於量的增加。該報告指出，目前中國各種公共債務約占其ＧＤＰ的八成，其中地方債占ＧＤＰ的二十四％，城投債與地方國企債占三十九％，中央債占十八％。除了債務總量的成長率須注意外，ＩＭＦ更指出債務對收入占比的成長率更值得注意。因為債務總量對ＧＤＰ的比率，從二○一六年到二○二○年約成長三十三％；但債務總量對年度收入的占比，卻從一○○％快速成長到二五○％。而銀行是這些地方債的主要持有人，這也難怪投資人會擔心。

（作者為台灣金融研訓院院務委員）

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