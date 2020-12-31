自由廣場》客家運動32年有感

◎ 何來美

新冠肺炎疫情席捲全球，戴口罩防疫成為全球運動；而早在一九八八年的十二月廿八日，台灣一群客家人為爭取客家母語權、文化權，也給孫中山先生戴上口罩，在台北舉行「還我母語」萬人大遊行，反諷政府不讓國父說母語。

卅二年後的今天，中央早已成立客家委員會，設立客家電視台，中央、交通、聯合三所國立大學設有客家學院，客家話也列入國家語言。客委會也在廿八日率一群客家運動人士，到一九八七年十月《客家風雲》雜誌社創刊的地點立碑，肯定該地是台灣客家運動的起點。

請繼續往下閱讀...

卅二年來，隨著客家意識的抬頭，有人認為有群客家年輕菁英創辦《客家風雲》雜誌，為客家發聲，才能結合各地客家社團、工運、農運團體展開「還我母語」萬人大遊行，進而引起政府重視。

亦有人認為，已故文壇大老鍾肇政於一九九○年創設台灣客家公共事務協會，喚醒客家硬頸精神；一九九三年成立「新客家助選團」，直接投入政治競選活動，更讓客家能見度大幅提升。

然而，讓台灣客家地位真正大幅提升的關鍵，則是客家選票在總統大選中扮演關鍵性角色。

從台灣四大族群的投票行為分析，佔人口比率七成的閩南族群偏綠，只是中北部淺綠，南部較綠；外省、原住民族群明顯偏藍，而且很藍；只有客家族群北藍南綠，但高屏六堆客家人口較少，以致一般人認為客家族群的政治傾向偏藍。

二○○○年總統大選，陳水扁贏在藍軍連、宋分裂，他就任總統後，成立客委會、設立客家電視台、在國立大學設立客家學院，以致二○○四年他爭取連任時，雖然連宋合，但他仍險勝，那年藍、綠的客家票已從七比三，拉近至六比四。

馬英九為選總統到苗栗通霄馬家庄祭祖，也在爭取客家族群認同；二○一二年他以近八十萬票之差連任，也贏在客家庄；那年客家妹蔡英文在客家庄輸了六十萬票，來回之間就一百廿萬票，成為敗選關鍵，以致她後來大力經營客家庄，推出「浪漫台三線」政策。

現今客家語言、文化已普受各級政府重視，客家運動先賢、前輩前仆後繼的努力，是不容抹煞的，但更現實的是，客家地位要真正提升，政經地位最重要，除要慎用選票在總統大選時扮演關鍵角色，客家族群也要勇於參政，為客家發聲才有力。

（作者為苗栗市民、文史工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法