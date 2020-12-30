自由廣場》面對萊豬 中央把關地方嚴管

◎ 楊鴻謙

因食品安全衛生管理法修正容許萊克多巴胺10ppm含量，明年元月一日正式開放美豬進口，台北、桃園及台中早已公告施行零檢出自治條例，其餘三都亦將零檢出自治條例草案分別於今年十一、十二月呈報行政院核備中；而依地方制度法第卅條規定，地方自治法規牴觸中央法律者無效，行政院居於最高行政機關立場，將依法據以核復，所以明年元旦以後，全台將依食安法統一執行美豬管理事宜。

在行政管理措施方面，各地做法是：國中小提供餐食須用國產豬肉，豬肉食品業、加工業及零售業者應標示原料之原產地，製作各種食安標章，如「台灣豬」及「牛哥豬弟」等，有補助經費之私法人團體及民間機構、社團如使用國產豬，則予以補助；除上述普遍性措施外，筆者認為尚須注意三點：其一，中央必須嚴密追蹤進口豬肉，海關核發豬肉進口證明（含數量），必須和地方政府衛生單位勾稽，以追查流向；其二，各地都有屠宰場，屠宰後豬肉應有銷售通路，向下追查，無所遁形，台灣豬標章認證就會確實；其三，全台夜市及小攤販何其多，基於成本考量或資訊不足，其豬肉或加工品很難禁絕美豬，特別是中小型夜市及商家，這些小攤商都是「甘苦人」，降低成本不是他們的錯，是他們不曉得怎麼做，政府應投入更多資源予以協助，以免屆時因未標示或標示錯誤而遭罰。

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（作者是虎尾大學財金系兼任助理教授）

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