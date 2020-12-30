自由廣場》萊豬表決 藍綠雙輸

◎ 王凱立

本月廿四日，立法院通過開放進口萊克多巴胺美國豬肉的九項行政命令，民進黨出現三名立委在表決時跑票，引起其他同黨立委反彈。

自立院表決前，國民黨就積極動員民眾打電話到綠委辦公室「遊說」，民眾黨亦跟進鼓譟，萊豬過關後，藍營更製作圖卡，諷刺綠委是萊委，種種操作除了成功讓地方綠委備感壓力，也抓住了政府在這次議題說明上的疏漏，使民進黨無法終結輿論。

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這次的萊豬大戰延燒許久，然因民進黨立委未能有清晰的一致說法，也讓地方綠委在向選民說明時難掩尷尬，尤其在民眾理解不足、國民黨操弄以及執政黨溝通不佳的三項要素下，讓綠營在面對藍營「誇大」、輔以「假新聞」的攻勢下略居劣勢，只有被追著打的份。

根據台灣民意基金會最新民調顯示，藍綠支持度及中間選民比例均有所下降，反而第三勢力都略有上升，綜觀而言，下跌最多的是國民黨，上升最多的是民眾黨，顯見萊豬一役直接或間接地使藍綠兩敗俱傷，民眾不喜歡國民黨作秀，執政黨議題說明失利，也讓部分中間選民流向第三勢力。

這次萊豬輿論戰，對於以勤跑基層著稱、有能力囊括淺藍票源的民進黨立委傷害尤深，可說是動搖許多地方中南部票倉，然而明年萊豬開放進口，後年底地方選舉登場，民進黨若欲穩住地方執政席次，應在萊豬進口後，根據實際數據，向人民證明萊豬進口對我國的食安、市場均未有重大影響，否則又會再次被藍營抓住把柄，強勢翻轉。

（作者是國會助理）

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