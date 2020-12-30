自由廣場》（林保華專欄）傅聰傅雷之死，防疫防共則生

剛剛欣賞完台灣鋼琴家、「天使手指」陳瑞斌獨奏音樂會不到十天，就傳來流亡英國的中國最頂尖鋼琴家、「鋼琴詩人」傅聰染上武漢肺炎不幸逝世的噩耗。武肺期間這兩個極端，讓我產生許多聯想。

傅聰的父親傅雷是著名的翻譯家，一九五五年我回中國時，他定居在上海，當時傅聰已經成名。一九五七年我十九歲僥倖逃過右派大劫，他卻在一九五八年被捕劃為右派。他翻譯的羅曼．羅蘭名著《約翰．克里斯朵夫》，在年輕學生中頗有影響力。當時我沒有看過這本書，而是多人在批判一些年輕右派學生時，說他們受到這部小說宣揚「個人奮鬥」影響而反黨。所以後來傅雷被劃為右派我沒感到意外。接著看到傅聰在一九五八年底從就讀的波蘭逃亡英國的消息，那年他廿四歲。

請繼續往下閱讀...

傅雷作為右派，兒子又「叛國」，一九六六年文革剛爆發，他們夫婦就被批鬥羞辱自縊身亡。不久，與我同歲的上海著名鋼琴家顧聖嬰也自殺身亡。傅聰如果回國，也會是類似命運。但是當時他決定逃亡，也是基於對共產黨的認識，甚至與家教有關，因為逃亡不但是親情的隔絕，也會害到家人。相信事前有了默契，父母為保住他而犧牲自己。因為一九五六年他曾回國度假，當時「肅反」剛過，文藝界的「胡風集團」慘被整肅。但是傅聰最終還是逃不過共產黨製造的武肺病毒而病逝，傅家的兩代天才都逃不過中共的魔爪。

台灣還可以如常舉行音樂會，民眾過著基本正常生活，歸功於台灣的防疫成就。指揮中心面對中共代理人一再的攻擊，一直強調各項措施都是基於專業判斷。但我必須說，這個專業，除了醫療專業，也是防共反共專業。沒有後者，前面的專業會被誤導而失去專業功能。也就是台灣不相信中共與世衛對疫情的專業說明，西方國家卻欠缺這點防共反共意識而遭殃。

中共有一套哲學：一旦遇上壞事，就要千方百計使壞事變為好事。他們稱之為「兩點論」。因此他們不是消極的防疫，而是讓病毒傳到外國，變為中共對外國進行生化攻擊的「好事」。台灣已經處於高度戒備、不惜犧牲某些自由的準戰爭狀態，西方國家卻還沉迷在「自由呼吸」，甚至更加放縱自己，導致如今的難以收拾。這是無數生命換來的教訓，但是不知道會不會讓他們的防共反共意識牢固樹立起來？那就是絕不可相信共產黨，因為他們滿嘴謊言，心腸貪毒！德國的梅克爾似乎還不死心，美國的拜登呢？

一九九七年我因為不相信共產黨而離開香港到美國，二○○六年移居台灣主要原因，是對海外中國民運失望，對美國欠缺防共反共意識失望。實踐後證明我的選擇是正確的。哪裡防共反共，哪裡才有人類的樂土。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法