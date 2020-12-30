高教展望》金門大學校長陳建民︰特色大學預算 應常態化支持

金門大學校長陳建民。（記者吳正庭攝）

記者吳正庭／專訪

金門大學是金門唯一從學士到博士學程都具備的大學，雖遇少子化及疫情雙重衝擊，但金大不僅隔海招到台灣本島學生，今年跨海招收的境外生報到率更創往年新高；校長陳建民說，離島大學可以凸顯特色，邁向國際化，配合政府的新南向政策；只要給金門機會，金大可以做得更多。

凸顯特色 離島大學非永遠邊陲

一如一般大學遇到教育經費緊縮、少子化的普遍困擾，地處一隅的離島金門，金大雖是國立大學，但更艱辛。陳建民指出，離島大學只要凸顯特色，離島不必永遠是邊陲，也能為台灣的高等教育補上更完整的拼圖。

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以金大為例，金門位居兩岸往來門戶，金大招收中國學生有地利之便，若能放寬招生額度，更有助作為展現台灣高等教育精華的櫥窗。此外，金門過去的「落番」（赴南洋打拚）背景，造就許多在東南亞極有分量的僑領，透過國際化的思維，金門與僑居地的學子接軌，剛好配合政府的新南向政策，金大也交出好成績。

金大統計，二○一六年境外生四十五人中，有中國生卅人，來自印尼、馬來西亞、香港、澳門 、阿根廷學生十五人；二○一九年，境外生新生註冊四十七人；今年金大積極前往東南亞招生，境外新生註冊衝到五十五人，寫下新高。目前金大的境外生有來自香港、澳門、馬來西亞、印尼、越南、阿根廷、巴布亞紐幾內亞、韓國、中國共一五五人。

境外招生 金大交出好成績

就像華僑大樓入口所寫：「台灣到東南亞最近的距離—金門與金僑」，許多旅居國外而事業有成的金門子弟解囊捐助，已逝的馬來西亞事業家丹斯里拿督斯里楊忠禮和家族即陸續捐給金大近一億元作校務基金。校內四大專業學院紛紛冠上資助僑領名字，包括楊忠禮理工學院（馬來西亞）、林國欽健康護理學院（汶萊）、黃進益管理學院（印尼）及黃祖耀人文社會學院（新加坡）等。

金大也甚重視境外生，「每一位學生都是寶」；疫情衝擊，境外生入境須先在台灣本島檢疫十四天，金大國際處二個月就跑了本島卅三趟，探望並帶境外生來金大，希望讓這些境外生不要有到了異鄉為異客的寂寥感。

陳建民強調，金門是一座具有豐富閩南文化的基因庫，衍生出來的僑鄉文化與中國歷史、地緣關係，讓金大具有特殊發展條件，也可在新南向發展的政策推動上能助一臂之力。

陳建民呼籲教育部針對提出特色計畫的大學，在預算上給予常態化的支持。金大為培育高端人才，也針對各學院申請博士班，期能獲教育部支持，在疫情與疫情後時代，也能更向國際推廣招生。

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