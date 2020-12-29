世人即將於本週揮別二○二○年，但威脅全世界的武漢肺炎陰霾卻毫無消退跡象。這一瘟疫已在全球造成超過八千萬人確診，死亡一百七十六萬人，是人類史上最致命的流行病之一，聯合國秘書長古特瑞斯稱它為二戰之後全球面臨最嚴重的危機。同時，一種來自英國的變異病毒正向外擴散，全球五大洲都已傳出案例，南非還出現這一變異病毒的亞種，我們鄰近的日本、南韓、香港、新加坡、澳洲都遭入侵。

對於英國這一變異病毒，由於檢測仍屬早期階段，公共衛生專家尚未完全掌握其狀況，目前只知它與ＳＡＲＳ、武漢肺炎屬同一系列病毒的變異，傳染力較強，但沒證據顯示會導致更嚴重的病情，也不致造成正在施打的新疫苗失效。儘管如此，武漢肺炎疫情方興未艾，如今又有變異病毒肆虐，各國紛採措施，嚴陣以待。

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在最早傳出武漢肺炎的中國，首都北京進入緊急狀態，封鎖部分住宅區和村莊。日本宣布鎖國到一月底，禁止外國旅客入境，僅少數例外。歐盟二十七國已開始接種疫苗，但疫情在年節之後可能惡化。同時，各國相繼禁止英國航班和旅客入境。在台灣，於現有的防疫措施之外，另以加強採檢、集中檢疫的兩招防堵英國變種病毒。

武漢肺炎一年多來席捲全球，不但造成人命重大損失，也對人類生活帶來極度衝擊。瘟疫挫折了經濟活動，產業深受衝擊，社會貧富懸殊進一步惡化，學校教育受創，文化藝術演出遲滯，錯假資訊分化政治，工業空污下降但森林砍伐未止。可以預見的，學子學習受創後果將長期浮現，而各國全面財金寬鬆所導致的債務及資產膨脹的泡沫，必留下後患。

疫情的衝擊不全然是壞事。病毒全球肆虐讓人們重新省思人類與大自然的關係，對大自然不能予取予求。疫情對人們工作形態帶來加速改變，居家或遠程工作的情況更為普遍，初步研究顯示省去通勤時間之外，也減省了辦公室租金、提升工作效率。不過，能居家上班的，畢竟是有職且薪資相對較高的白領階級，以美國為例，仍有兩千萬人依賴失業救助。所幸在年節之際，社會對處於貧窮、飢餓者伸出援手的熱情有增無減。其中最受矚目的，是亞馬遜合夥創辦人、大股東史考特（MacKenzie Scott）十二月初捐出四十一億美元，用於濟助受疫情影響的人們。她去年與貝佐斯結束二十五年婚姻，分得市值三百五十多億美元亞馬遜股票。

必須強調，瘟疫期間美國人的捐輸，不僅有史考特的大手筆，來自不同收入階層的大小額捐款、食物捐贈和食物銀行志工也都很踴躍，人們在患難中對弱勢者展現了更多的關愛。有如教宗方濟各在聖誕文告所強調的，在受疫情打擊時，世人更要注重兄弟情誼和友愛關懷，做助人為樂、慷慨大方和團結關懷的人。

我國在對抗武漢肺炎的戰役中，表現卓越，在國際評比名列前茅，備受各國稱讚。如今在各國疫情嚴重之際，我們還能維持日常的生活，經濟社會所受的衝擊相對較小，極為難得。綜觀我國在防疫至今的表現，有ＳＡＲＳ慘痛經驗所建立的相關防疫制度，有全民的配合，有公衛體系的專業投入，有政府的正確判斷與作為，也許還可加上幸運之神的眷顧。同時，有別於中國以健康碼、臉部辨識等數位監控的模式，台灣追蹤疫情兼顧民主價值，兩相對比，也贏得國際推崇。

台灣至今在防疫的不俗表現，來之不易，但病毒畢竟不分國界，在全面打敗瘟疫之前，不能輕言大功告成，也無自滿的奢侈。從而，嚴肅看待疫病的可能發展，以最壞的打算做最可能周全的準備，實在是年底迎新年之際，我們應有的認知及作為。

就此而言，近日各縣市對跨年活動分別宣布取消、延期、改為線上直播或隨疫情機動調整，確為務實之舉。事實上，跨年活動主要不外歲末迎新晚會、煙火派對和元旦升旗，在正常時節算是應景，或不妨求其場子大、人氣旺、表演熱。如今疫情當頭，流感、武漢肺炎和其變種病毒最愛這種大型聚眾場合，在周遭國家都出現狀況之時，我們不宜掉以輕心；況且近年這種應景活動常招來浪費奢華、缺少創意及地方特色的批評，此時實在不必冒險大張旗鼓。我們對於不湊熱鬧，決定取消或機動調整跨年活動的地方首長，要表達高度肯定之意。

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