自由廣場》不只中山泰秀這麼說

◎ 姚中原

日本防衛副大臣中山泰秀廿五日接受路透訪問時，呼籲美國總統當選人拜登，要「堅定」支持台灣以面對好鬥的中國，並稱台灣的安全是一道「紅線」；中山泰秀更表示，日本許多能源供應和貿易往來，必須取道台灣坐落的海上交通線，因此台日雙方是擁有共同戰略利益。

上述中山泰秀的談話顯示，台灣安全不只是美國關心的重要議題，日本亦是非常重視。此因過去多年來，中共軍事現代化目標及其軍力擴張程度，早已遠超過因應台海未來的可能衝突所需，甚至對日本的國家安全亦是重大威脅。換言之，當前中共解放軍能力已改變了東亞地區的軍事平衡，且足以讓中國從事台海地區以外的軍事任務。

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台灣安全的維護問題，確實亦攸關日本的國家安全。此可由全球安全智庫「英國皇家國防研究院」（RUSI）早於二○○七年十月所發表一篇名為「東方融冰」（An Eastern Thaw）的報告可看出，該報告指出台灣是日本的生命線，也是「中日」兩國關係最容易的引爆點。該研究報告更點出，在日本軍事圈中，相較於北韓核武的威脅，其實日本對於中共軍力的崛起更為關切，這也可進一步解釋日本多年來為何會趨向重新思考修改和平憲法的可能性。

總而言之，近年來中國持續發展「核武」、「太空」、「航母」及「資訊作戰」能力的現象，使得中共軍力已朝全球軍事力量的方向發展，並嚴重威脅日本與美國在亞太的利益。尤其日本了解台灣在東亞的戰略性地位十分重要，也深知若無台灣在「第一島鏈」扮演防堵中共軍力擴張的堅強角色，勢必無法遏止中共未來以武力犯台或稱霸東亞的軍事野心。以上也可由多年前日本軍事專家平松茂雄的一席話得到證明，他說「沒有台灣就沒有東亞安全」、「台灣如被中共併吞，日本也將隨之不保」。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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