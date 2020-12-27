自由廣場》中華迷思 反洋笑劇

◎ 李筱峰

中國自二○一七年十九大後，開始抵制「西方節日」，嚴禁民眾慶祝聖誕節，試圖排除西方宗教。近年中國許多小學每逢十二月就開始宣傳「勿忘八國聯軍之恥」、「向洋節說『不』，從我做起，傳承文明，過中國節」，呼籲學生「只過毛誕，不過聖誕」。毛誕就是中共開國主席毛澤東的生日（剛好在耶誕翌日）。這位世界居冠的殺人魔王已經死那麼久了，中國人對他的生日還念念不忘；蔣介石也名列殺人魔王之列，但沒有毛殺得多，他的生日，除了國民黨之外，台灣人已經無人理會了！當然，毛澤東現在還被抬出來，那是習皇想以他做為靠行看板，以示繼承毛主席地位。這對過慣專制生活的中國人有效，但在民主的台灣就會被當笑話。現在台灣的國民黨，也無人敢拿老蔣來招搖了，那不是拿「石」頭（蔣介石的石）砸自己腳嗎？

中共不僅禁「西方洋節」，也禁止教師在課堂上宣揚「西方的三權分立邪說」。中共以為只有民主政治是西方的，他們不知道其實專制極權的主張在西方更有悠久的傳統。早期極權哲學的創作者柏拉圖、亞里斯多德，近代極權主義的祖師爺黑格爾，或馬克思，不都是西方的嗎？希特勒、墨索里尼的專制極權政治不也是西方的嗎？共產主義思想的大本營，不也是在西方嗎？中共反對西方的民主政治，為何實行西方的專制極權和共產主義？

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這次黎智英被逮捕的理由之一是「叛國」，事證是「勾結外國勢力」。這理由至為可笑！若論「勾結外國勢力」，中共最內行，當年靠蘇俄起家建立政權的，不就是中國共產黨嗎？不就是現在要中國小孩過「毛爺爺誕辰」的毛澤東嗎？若黎智英「叛國」，則中共全黨都叛國！

中共那麼反「洋教」、反西方民主政治，當然是基於狂熱的中國民族主義。諷刺的是，中國一天到晚吹噓中華民族主義，不容許台灣有自己的國家，但他的人民卻一直往外跑，去當外國人。中國現在是世界第三大輸出移民的國家，他們有一千多萬人離開中國去當外國人。嘴巴愛中國，雙腳卻跑美國、日本、加拿大。習近平全家都當外國人去！

請把你們一千多萬去當外國人的人叫回來，請留住你們的官二代、富二代繼續當中國人，再來反台獨吧！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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