自由廣場》疫情當頭，跨年秀怎麼辦？

停辦 才符合公眾利益

◎ 羅承宗

武漢肺炎疫情再起，疫情指揮中心日前與各地方政府協調，決議不禁止各地舉辦跨年等活動，但須符合所謂「跨年等大型集會活動防疫五大原則」。在疫情散佈風險下，中央地方政府仍擺出一副排除萬難的態度，令人浩嘆。

曾幾何時，各地方政府財政狀況不問富饒或貧瘠，公辦跨年秀已成政府行事曆上最重要的政務活動之一。當天的樣板流程大概是：找藝人載歌載舞，越多越好，越紅越好；接著地方首長在關鍵時刻上台亮相，倒數跨年。一場跨年秀加煙火，這筆帳單所費不貲，若非公帑買單，則可能由企業贊助。企業在依法繳稅之餘，為何願再掏錢贊助政府辦跨年？除了廣告行銷，難保沒有不太磊落光明的政商連攜。

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在資本主義體制下，觀眾想看藝人表演，理當自己買票進場，自己承擔。粉絲願意買，也能買得起，不勞政府過度操心、施捨這種小確幸式的公辦跨年秀。至於由納稅人辛苦汗水累積的公帑，政府則該將錢花在刀口上，促進整體公眾利益的提升。當以「公帑追星」，亦即當稅金淪為給付給藝人的高額報酬時，不但背離了公共行政追求的公共性與公益性原則，也間接促成所得逆分配。一場歡樂感洋溢的公辦跨年秀，猶如一帖暫時麻痺社會公眾、掩蓋施政破綻的甜蜜毒藥。

斷然停辦公辦跨年秀，不僅可減少防疫破口，又能戒治「公帑追星」惡習。這才是人民之幸，國家之福。

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

照辦 可降低恐慌心情

◎ 張惠和

武漢肺炎疫情持續升溫，不但英國等國家爆發變種病毒，國內也罕見新增本土病例。對此，總統蔡英文週三在民進黨中執會前表示，這起案例有明確感染源，疫調也在進行中，請國人不要過度恐慌，但也提醒國人要繼續配合政策，謹記指揮中心的防疫指示，以降低感染風險。

聖誕夜之後，接著就要跨年，總統說她知道很多民眾已經安排好休假計畫，她要呼籲大家，若參加跨年等大型活動，一定要謹記指揮中心的防疫指示，包括全程戴口罩、補充水分及禁止飲食等規定，辦理活動的縣市政府也務必落實各項防疫措施，「當然，如果你想要趁著休假在家好好休息一下，也是一個不錯的選擇！」

筆者相當肯定蔡總統的呼籲，如果跨年活動能照常舉行，相信能有效降低國人的恐慌心情。

（作者為退休公務人員，新北市民）

期待勇敢的縣市長

◎ 宋醇誼

本月廿二日爆出武漢肺炎本土確診案例，新北市長侯友宜第一時間就宣布取消大型戶外集會活動。這多少說明侯市長民調居高不下的原因。

相較之下，桃園市長鄭文燦表示，若是再出現下一個確診本土個案就不排除停辦，將隨時滾動式調整。台中市政府則表示，倘若疫情加劇會考慮改採「線上直播」。台北市則是明確訂出「若一週出現十五例確診，就會停辦跨年晚會，改為直播」。高雄市則是「會升級防疫作為，讓跨年活動平安進行」。當然也不能說他們不對。但是已有不少國家發現武漢肺炎病毒變異，據稱傳染力加大五十％，甚至英國被多個國家「封鎖」，台灣需要這樣「賭一把」嗎？醫界人士是不是應該踴躍站出來做個呼籲？

面對台灣數月以來最大的社區感染疑慮，跨年晚會是有可能成為防疫破口，辦與不辦之間，正如蘋果日報社論所說「待到明年，那些勇敢說No！的縣市首長，才是值得我們注意的開創性政治人物」。

（作者任職金融服務業，新北市民）

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