自由廣場》婦女生計債券 台美合作新南向

◎ 洪奇昌

12月14日行政院與美國在台協會(AIT)聯合召開「婦女生計債券合作案」的記者會，台灣將由外交部國合會代表參與美國金融開發公司(DFC)所主導的「婦女生計債券計畫」。該債券是一項兼顧社會效益及規劃服務收益的創新金融商品，於2017年由新加坡「社會效益投資公司」首次募資發行，目的在於增進東南亞國家婦女經濟權益，提供專門給婦女的合理貸款，協助其教育、經營、生活等各面向，並且配合國際NGO協助輔導改善其生活。這次台灣和美國共同擔任信用強化保證，債券總金額規模2770萬美元（約7億6784萬台幣），預計提供近20萬東南亞婦女提升其經濟地位。

了解台灣國際關係的人士都應知道，這是台灣與美國在新南向金融合作的一個重要新起點，也確認了11月20日美台經濟合作對話的具體落實。具體來說、這次的合作案具有三項重要的意義：

請繼續往下閱讀...

首先，台灣的新南向政策內涵除了貿易、投資、教育、醫療較常見之外，金融合作其實相當重要，但卻是很難進入的領域，因為金融並非台灣國際關係拓展的強項。相較中國大陸的「一帶一路」著重在硬體基礎建設及大量資金貸款，台灣和美國此次的合作無疑是開啟了台灣新南向金融合作的第一步。雖然只是一小步，但也留下日後更多政策合作空間及議題。

其次，台美經濟合作對話九大議題中，其中有一議題就是婦女經濟人權。這項議題在台灣似乎顯得冷門，但婦女經濟權益其實也是WTO和美國近年重要政策。台灣經過數十年的努力，婦女經濟地位的改善有目共睹，在以父權為主的亞洲社會中，更顯得得來不易。此次債券計畫能與美國聯手，除了我國在婦女經濟議題的表現受到美國高度肯定之外，也代表台美濟合作對話已非空中樓閣、而是建立在相當具體的信賴關係上的表現。

最後，台灣因為兩岸關係的政治問題，一直無法於亞洲開發銀行、世界銀行等取得話語權和實際參與，特別在新南向政策上。東協各國常常受制於中國大陸強大的政治壓力而拒絕與台灣合作。有別於以往、僅由台灣單打獨鬥，這次能和美國攜手合作、經由新加坡「社會投資效益公司」的平台其實不啻是一個相當有效的南向政策新方式，也開啟了美國在印太戰略中與台灣合作的新契機。而台灣也可以仿照這樣的方式，向日本、新加坡等民主國家，主動來爭取或提出南向政策新的合作方案。

在台美首次攜手新南向合作之後，不到一週、於12月18日台美再根據經濟對話議題，簽署了科技協定；更加深強化了台美之間的經濟互信基礎，也讓台灣科技技術和產業發展更具創新的能量。在川普總統敗選後，這些強化美台合作的動作、或許大可不必；但這些合作項目實際上都建立在美國重要的戰略佈局上，因此未來合作不會間斷更不會放慢；台美關係能夠有如此的進展真是得來不易！

（作者為台灣產經建研社理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法