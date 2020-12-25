自由廣場》抗議期貨商公會年齡歧視

◎ 周媽媽

幾天前用期貨電子交易帳戶下單時，發現一直委託失敗，明明保證金足夠啊。後來才知原來忙亂於家事，九月底時，我的期貨帳戶就被凍結鎖住了！

原自嘲人生七十才開始，沒想到就因滿七十歲，必須提供︰第一、新台幣二五○萬資產證明，第二、每年固定六十萬收入，例如租金、利息、企業營利、專利金等，退休金則不能計入。不然就要提供五千萬資產證明。細看開戶規定，未提供財力證明，其帳戶委託中及未沖銷期貨，選擇權部位所需保證金總額不得逾五十萬；但七十歲就算只是買進選擇權，也必須提出二五○萬的財力證明。為什麼在同一個交易市場，兩者差異這麼大？這不是年齡歧視，什麼才是年齡歧視？

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由於加權指數已到一萬四千點，合約值也高達二八○萬，我自認沒心臟禁得起風吹草動，我也不下台指期，○二○六事件後，我也不敢做選擇權的賣方。這帳戶隨著期貨市場走過篳路藍縷，沒添過亂，也很少margin call，只是奉獻了一、二十年的期交稅，現在有時只是買進只需幾萬元、甚至幾千元權利金的選擇權，為什麼要提供二五○萬財力證明？我家房產不在我名下，這個帳戶就必須因為這些莫名其妙的規定而走入歷史嗎？這讓人情何以堪？

期貨商公會應對所有交易人宣導風險控管的重要性，只把七十歲的交易人當祭旗，這是什麼樣的邏輯？然後辯稱，純粹是好心想保護老年人，不要成了下流老人？

據說期貨七十歲的開戶人數只有一千兩百多人，交易人數可能更少，所以我們真的是極少數，但開戶專章光是規定七十歲該如何就佔了好多篇幅，實在太不符合比例原則。

我們真的是很弱勢的族群，不像網路世代擅長在社群媒體為自己發聲。當我們求助時，只見證期局和期貨商公會互踢皮球，證期局說，這不關他們的事，是期貨商公會集體做的決議，只要不違反法律，他們也沒辦法。但期貨商公會為何要這樣規定？只因少數一些個案，就把所有七十歲的人拿來出氣嗎？

（作者為資深投資人，台北市民）

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