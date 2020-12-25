自由廣場》四倍速造艦雙贏辦法

◎ 張豐麟

海軍沱江級飛彈巡邏艦的第一艘量產版，十二月十五日在蘇澳龍德造船廠盛大下水，由蔡英文總統親自主持，為這艘舷號PGG-619的新艦擲瓶並命名為塔江軍艦，成為中華民國史上第一位替軍艦命名的元首。隨後總統於臉書宣布，要在二○二三年底再完成六艘同型艦！一時間，國內軍事社團驚呼聲連連，因為原本是在二○二五年底完成三艘，現在變成二○二三年底完成六艘，所代表的是時間折半外，生產量還不止要Double。

塔江艦是首艦，要明年順利完成測評後，才會進入全速量產，加上國防預算書內容並未編列，廠商不可能先行備料，要讓五年造三艘變成三年造六艘，國人第一個直覺是，小英總統是不是搞錯了什麼？因為平均一年二艘的產量，應該是海巡版的沱江艦，而不是海軍版的。中信造船廠為海巡署建造的六百噸級雙船體巡防艦，預計二○二一年至二○二五年每年交付二艘，所以中信造船廠目前四號艦已開始動工，相關料件均已備妥，如果需要二○二一至二○二三年交付六艘確實是可行的！

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有鑑於海軍發的新聞稿指稱，「不增加全案十一艘預算下，將修訂於一一二年完成六艘建造」之前提，要支付加班費或超額搶訂造艦材料已不可能，剩下的解套辦法只有一個，那就是將海巡署艦隊分署原定二○二一至二○二三年交付六艘的船艦先行撥予海軍，以應付所稱「鑑於敵情威脅劇增」的戰備急需。

如此操作的優勢有三，首先，海巡署首艦安平艦（CG-601）已在今年十月實施一系列海上性能測試，但沱江艦原本係為海軍所設計之飛彈快艇，由執法單位操作所需之作業規範及戰術運用尚不成熟，恰好二○二一至二○二三年的時間可讓艦隊分署充分測試，以了解軍規船艦的適用性。

其次，基於「平戰轉換」概念而生的沱江艦，分別交由中信及龍德兩家造船廠承製，由海軍單一操作者使用比較兩者質量後，對於未來國艦國造的釋單有非常大的參考價值。

最後，在預算平衡上，國防部可於明年度編列六艘沱江級相對應預算額度歸還海委會建立航空分署，並積極支援艦隊分署旋翼機駐艦的能量培訓，在預算、人員及技術上達成效益最佳化，如此方為國人之福！

（作者為大學行政人員，論文獲全球空運年會ATRS錄用）

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