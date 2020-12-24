自由廣場》中市府宣導品「解放軍截圖」是何心態？

◎ 趙嵩仁

貴報日前披露一則新聞，大意是臺中市南區區公所發放與市民有切身關係的宣導品，其中在兵役資訊欄位所使用的圖片中，三名軍人竟是握拳行禮方式，與國軍平舉掌敬禮截然不同，而且制服完全是中共解放軍軍服，此一文宣品遭各界強烈質疑。筆者認為身為六都之一的臺中市政府發生如此匪夷所思的錯誤，不僅凸顯部分公務人員敵我意識不明外，更顯示全民國防之教育仍有持續強化與落實的必要。

按照臺中市政府說法，出此錯誤係從網路直接抓取現成圖片，未經細查之下即引用。對此筆者難以苟同，認為這是欲蓋彌彰的說法，試想，行政機關發放給民眾的宣導品，都是和大家日常生活息息相關的訊息，難道沒有經過層層把關或檢查校正，就能任意印刷出版嗎？難道沒有任何具有一點軍事背景或兵役經驗的公務人員，指出這個錯誤嗎？若是沒有任何一個人發現此種低級錯誤，甚至是刻意為之，就充分顯示在不少公務人員心中，早已將中國與我國的敵我意識混淆不清，才會無法分辨其中差異，這在兩岸關係緊張的時刻，豈可不亡羊補牢加緊補救呢？

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筆者認為，從臺中市政府南區公所發生此一問題，除了應該立即全數回收宣導品，重新印製正確版本之外，更重要的是要加強相關公務人員的「全民國防」在職教育作為。依照「全民國防教育法」第八條規範「政府各機關（構）應依據其工作性質，對所屬人員定期實施全民國防教育」，法律清楚明定，各政府機關就應該落實執行。因為惟有定期強化公務人員對於國防甚至兩岸關係與差異的認識，才不至於將這類敵我不清的錯誤訊息傳遞出去，影響一般民眾認知。

面對當前中國不斷以戰機擾臺，以「灰色地帶」策略消耗我國整體國力，企圖達成「讓臺灣筋疲力盡、進而制伏」的野心，臺灣國內更應該認清敵我差異，不能有絲毫混淆。因此筆者除了要對於臺中市政府造成錯誤不能認同之外，更提醒相關政府機構應強化「全民國防」在職教育作為，才能建立正確認識，確保我們的心防完整鞏固。

（作者現任國防大學上校教官）

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