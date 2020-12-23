自由廣場》塔江艦當然是航母殺手

◎ 黃征輝

日前塔江艦下水，航母殺手之名再度受到媒體熱議；然而也有報導表示，航母殺手純屬吹噓！到底是吹噓或事實？首先撇開塔江艦，讓我們回頭談一談雄三飛彈。雄三終端速度可達三馬赫，掠海高度低於五公尺，再假設航母雷達高度五十公尺，航母擁有的「反雄三」時間約為四十秒，四十秒是完全理想的狀況。

現實世界「完全理想」幾乎不存在，比如天候、海象、浪湧、海面輻射，艦體搖擺與縱傾，雷達性能、旋轉位向，戰情室裝備待機狀況、值更人員警覺……，扣除所有「不理想」耽誤的時間，艦上若還能保有廿秒已屬不易！

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這要命的廿秒不能有裝備故障，不能有人員犯錯，戰鬥系統還要能識別出目標是「來襲飛彈」，接著啟動追蹤程序、鎖定目標、計算發射方程式、指定反制武器、發射架備便、武器備便、按下發射鍵，武器點火、離架、爬升、加速、終端導引迎向目標。

縱然上述過程部分已自動化，但自動化也要時間。再加上反制武器迎擊超音速飛彈，兩者都是三、四馬赫高速，其難度猶如子彈打子彈。另外，飛彈殺傷力的關鍵在於爆炸後彈片的速度，其值是「飛彈飛行速度」加上「火藥爆炸後的初速」。

假設火藥爆炸後的初速為三馬赫。雄二是次音速飛彈，因而爆炸後的彈片速度低於四馬赫。至於雄三，飛行速度高達三馬赫，爆炸後的彈片速度約為六馬赫。四馬赫到六馬赫，看似增加不多，傷殺力卻是隨著速度的幾何級數增加。艦艇遭到雄二飛彈攻擊，彈頭可能穿透一、二層艙壁，彈片再穿透二、三層。若換成雄三，彈頭便可能穿透三、四層，彈片再穿透三、四層。「深層破壞」是航母的致命傷，因為只要擊中一個燃油櫃或彈藥庫，連鎖爆炸即便無法擊沉，也必將重創航母。

講到這裡你應明白，雄三飛彈就是航母殺手。至於塔江艦，七百噸艇身擁有十六個「反艦飛彈」發射槽，足足比成功級艦四千兩百噸還多了一倍。假如戰時塔江艦裝載八枚雄三、八枚雄二，一傢夥全數射向航母，能夠想像可能造成多大的破壞嗎？

想要防範飛彈飽和攻擊，最有效的方法是擊沉飛彈發射載台。塔江艦擁有匿蹤設計，吃水極淺，一般漁港便可躲藏，且透過資料鏈，能夠在「不發射電磁波」的前提下完成飛彈攻擊，這要敵方如何偵測這個既安靜、又躲藏在漁船堆中的「小朋友」？說塔江艦是航母殺手，怎麼會是「純屬吹噓」？

（作者是海軍前艦長）

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