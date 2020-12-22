自由廣場》律師考生的卑微期盼

◎ 蘇崇斌

近日律師考試放榜，但針對一○七年實施的四百分門檻是否具正當性，仍尚待釐清。參照考選部的理由如下：律師素質良莠不齊、市場飽和、專業能力要求。惟筆者認為，依此做為正當基礎，仍嫌不足。

一、將素質管控繫於新進律師之限制，似有張飛打岳飛之嫌。既然「現執業」的律師素質欠佳，影響社會觀感，則應強化「現執業」不肖律師之淘汰，才更一針見血，而不應拿後進開刀。再者，縱認四百分門檻有助提升新進律師素質，但此是否對現狀為侵害最小之手段並非無疑。相較於調整律師實習之訓練期間及強度，更能促使新進律師與實務接軌，對考生無非是更小侵害之手段。

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二、前考選部長蔡宗珍於保訓會曾委託研究，表示不宜用市場供需為由，合理化考制之設計。惟任內卻諷刺地通過為迎合市場而生之考制，令人納悶其想法何以有如此巨變。再者，若市場需求可作為合理基礎，市場如何劃定？是否除傳統訴訟案源外，亦應慮及非訟案源仍待開發？從公開文獻中，考選部於評估門檻之設置，似未曾就上述事項提出相關報告。

三、民、刑、公、商法之熟稔，固為一名適格律師之必要條件，而一○四年引入律師選試之美意，是社會對某些法律特別領域有高度需求時，將其增列為選考科目，可逐步發展我國專業律師制度，但四百分門檻忽略選考科目成績不計，誘使考生於該選考科目之研習時間大幅縮減，與當初美意是為了培養律師專業能力之目的相違。再者，若認為選考科目之評測，非作為一名適格律師之必要條件。難道一名民、刑、公、商法總分為三九九分之考生與四百分之考生相比，專業能力就有天壤之別？

筆者有個卑微的盼望，盼官方論明該門檻的正當性，若不能，也應有擔當的提案將惡法廢除。畢竟羅馬法諺有云：「惡法非法」，不應再以「考試院有關考試資格之規定，涉及考試之專業判斷，應予適當之尊重」為由，將考生當作實驗白鼠，踐踏其青春韶華。

（作者是現任書記官）

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