自由廣場》（北社評論）壯世代來了！

◎ 吳進生

據國家發展委員會發布，推估台灣將在二○二五年邁入超高齡社會。其實，台灣早在一九九三年已成為高齡化社會，二○一八年轉為高齡社會，二○二五年轉眼就到。

老年人口年齡結構快速高齡化，今年超高齡（八十五歲以上）人口占老年人口十．三％，二○七○年將增長至廿七．四％。

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一九七七年，「市場行銷」一詞，正式出現在剛創刊的《動腦》雜誌封面上。由台灣第一家廣告代理商、東方廣告創辦人溫春雄首度引入Marketing，正式被定義市場行銷的開始。才一轉眼，是否「壯世代行銷」又正待起錨！

當前，台灣的「市場行銷」領域，可能正超前部署在國際風潮之前，或許有機會引領世界潮流。台灣的國際競爭力，以及台灣的對外關係，會不會邁向一個新世代？

人口老化，是本世紀世界性的大問題之一。「老」因此常被提及，並歸屬問題，譬如老年人口、銀髮族等詞。搭乘大眾運輸工具，有所謂「敬老卡」；德國人更貼心避談老，稱為「活力樂齡」。但類似命名的活動、商品與服務，總令不認老、不服老的人避之唯恐不及！

台灣高齡化政策暨產業發展協會在十月廿二日發布新名詞「壯世代」，該會表示，「壯世代」是指台灣戰後嬰兒潮時期出生的一群人，意思是強壯的世代要來衝撞這個時代。創新名詞，翻轉台灣熟齡者之社會印象。這世代的人長壽，全世界史無前例，但身心靈依然活躍，且擁有專業技能扎實等特色。

分析指出，台灣的壯世代，核心特色為有知識、有主張，也有雄厚購買力，筆者再加上「奉獻力」。前述幾項特徵，如巧為引導，是否更能顯現乘數效果？

如眾所認知，晨星、日出時出現在東方最亮的行星。台語傳神地叫它啟明星。啟示錄最後一章廿二章十六節，提及「我是明亮的晨星」。一個新名詞的誕生，猶如一顆晨星，意味著一個新時代的來臨！壯世代來了！意味著什麼？是啟開幽暗與黎明的晨星嗎？台灣，正在啟動一個市場大翻轉的時代嗎？

無論疫情與世局如何，「壯」大台灣的胸懷。壯大台灣，是有識者所共祈唯一的出路。壯世代，撞時代，願它如晨星。壯大成為為世界奉獻的一代。

（作者為台灣北社理事兼國際組召集人、動腦雜誌發行人）

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