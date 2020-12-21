自由廣場》西撒哈拉被出賣，台灣呢？

◎ 沈建德

美國為了外交利益，促成以色列和摩洛哥關係正常化，卻以承認摩洛哥對西撒哈拉的主權為條件，消息傳出一片譁然。因為，西撒哈拉為了主權和摩洛哥衝突不斷（目前有四十個國家承認西撒人陣所領導的撒拉威阿拉伯民主共和國）。

一九七六年十二月一日，針對西撒哈拉，聯合國決議（31/45 Questuon of Western Sahara），重申信守一切聯合國大會一五一四號決議所載，「給予殖民地國家和人民獨立宣言」實行自決的原則。安理會也介入，二○○九年四月三十日第一八七一號決議，重申西撒哈拉人民在符合《聯合國憲章》原則與宗旨的安排下實行自決，還派軍隊維和。

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西撒哈拉的境遇，使人想起一九七二年二月二十二日尼克森與周恩來北京密約的一幕。尼克森為了要中國幫忙結束越戰，不顧一九四五年的聯合國憲章，自敵國分離的領土，聯合國託管自治獨立的規定，台灣應該獨立，卻向周恩來承認台灣是中國的一部分。

後來雷根的六項保證，「美不能支持中共對台灣主權的主張」（錢復回憶錄），及最近美國國務卿龐皮歐公開表示，台灣不是中國的一部分，是台灣和中國斬斷關係的好時機。

可是民進黨沒動作，陸委會還說開羅宣言為中華民國光復台灣。不但不符史實，也把台灣拉入中國，成為它的內政，離「香港第二」已經不遠。

細數聯合國給予包括香港在內的殖民地獨立決議，從一九四六年到一九七二年被表決歸中國前至少有三十一個。但很諷刺的是，會員國為了各自的利益，還是違反前三十一個決議，出賣香港。今天，針對美國承認摩洛哥對西撒哈拉主權一事，儘管聯合國聲明立場不變，亦即信守「給予殖民地國家和人民獨立宣言」，但出賣香港有例在先，可信度有幾分？

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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