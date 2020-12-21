自由廣場》以APEC模式加入「全球民主峰會」

◎ 陳世民

英國首相強生下月將訪問印度，推動他五月提出的「十大民主國家（D10）聯盟」，邀請印度、澳洲和南韓，參與英、美、加、法、德、義、日等七國明年的G7峰會。這和拜登所承諾，在上任一年內舉辦「全球民主峰會」相似，均希望結合價值相近國家，團結合作捍衛全球民主自由，應對中國銳實力的威權擴張與民主倒退的挑戰。

值得注意的是，拜登說要辦的是「Summit of Democracy（民主峰會）」，而非「Summit of Democracies（民主國家峰會）」，此為美國保留邀請彈性空間。其原意是為擴大參與面向，讓一些民主運作上有被批評的國家，例如菲律賓、秘魯，只要其政府仍自稱宣揚民主，即有機會參加。這也為台灣的參與開了一扇門，我外交部門可努力和美國溝通，以類似ＡＰＥＣ「經濟體領導人非正式會議」模式，避開國家的參與條件，使台灣以民主政體的身分參加。

請繼續往下閱讀...

近一年武漢肺炎疫情重創美、歐等國，面對中國大外宣刻意污衊民主體制的無能和不如威權體制，台灣是在疫情應對及經濟成長各方面都遠勝中國的少數民主國家之一，並證實北京宣傳的謬誤。拜登宣示美國要重振自由世界的領導地位，守護和推廣全球民主，當然不應該忽視台灣的存在。

尤其台灣可說是目前抗衡中共威權擴張的最前線，在中國強施國安法，將香港自由摧毀殆盡後，國際社會若再如目前缺乏有效行動，一旦北京自認此方式有效成功，就如布林肯八月所警告：「中國箝制香港的企圖得逞後，下一步恐是改變台灣現狀」。近來共機幾乎每天擾台挑釁，意圖以「灰色地帶」戰略，讓台灣筋疲力竭被其制伏。民主台灣一旦被威權中國武力統一，美國作為亞洲或全球老大哥的威信將蕩然無存。

台灣面臨中國武力威脅，需要美國和其他民主國家支持，藉由民主峰會的參與，強化台灣和共享價值國家更緊密的聯繫，可制衡中共對和平、自由日益增加的挑戰，確保中國對台恫嚇的失敗。在不可能有專制中國的參與和在其中反對下，我們總統或許也可以爭取以非官方性質的民主政體領導人身分參加，即使美國基於避免刺激中國的考量，而望台灣只能如ＡＰＥＣ目前這樣以總統指派的代表出席，這仍對台灣深具意義。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法