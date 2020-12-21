自由廣場》基隆市政府宜認錯、國賠

◎ 張勳慶

發生在二○一七年六月二日一場大豪雨，造成基隆市大武崙地區許多住家飽受洪水侵害而財產損失嚴重，其中一戶王姓人家因住家就在大武崙溪旁，又因該區域市府遲遲未加高堤防而成了破口，豪雨後，王男以國賠法之中的公務員「怠於執行職務」，要求基隆市政府賠款三十萬元。日前法院判賠近八萬元，但媒體報導基隆市府仍執意上訴。

其實這件小市民爭個「理」字的國賠官司中，道出了許多人民對官僚無奈與不滿所在。明明公務員在理字和職權上有缺失，然而不是用官方說詞當藉口去打發，就是在證據上站不住腳時，為了自保與顏面而互踢皮球，然後再動用納稅人的血汗錢打起司法消耗戰。因為就在這場顯然基隆市府內公僕有失職而造成的天災中，先是有經濟部工業局、第十河川管理局和基隆市政府，陸續動支聘請律師費超過受災戶三十萬元的索賠要求。

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而且當受災戶拿出官方文書，上頭寫著大武崙溪該段二十五年不溢堤，以官司中兩造能否取信於法官和判斷依據來說，很明顯的官員已經滿紙推託在先，而且在會勘時，基隆市府內許多官員都簽名，如此應付心態任誰一眼都能看穿。

當市政府自己所發公文上的說明，都擺明了根本就是在擺爛和打發了事，在造成當地住戶重大損失後，公僕又搖身一變，成了訟棍，反正有編經費不花白不花，跑法庭還可以請公假薪水照領，能拖就拖，能撐多久就硬撐下去。這種無理又死不認錯的態度，豈能不生民怨？

無理失職又花公帑去對受災戶打沒完沒了的司法戰，受災戶因公僕怠忽職守造成財產損失，索賠三十萬元只是爭個「理」字，得到的下場，竟是索賠金額打了好幾折，且公僕仍自認有理，然後「你不讓我好過，存心刁我，我也不讓你好過，去到法庭上打爛仗」。如此失職又把受災戶當成豆來磨的公僕，監察院真該好好自行調查。

猶記九二一大地震台北市東星大樓倒塌，八十七人罹難，建築師、營造廠避不出面，市政府未查封建商財產，災民控告市府要求國賠，時任市長的馬英九，用上千萬元的律師費跟災民一直打官司，成為他從政之路飽受批評的一點，基隆市長林右昌能不引以為戒？

（作者任職文教機構，新北市民）

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