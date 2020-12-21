自由共和國》交大教師對陽明交大合校的期許

附表4：2008-2020新建館舍建築量體及經費來源

找回失落了75億的競爭力

附表2：2008-2020成大新建館舍建築量體及經費來源

積極募款是首任校長的重要使命

附表3：2008-2020清大新建館舍建築量體及經費來源

陽明交大合校是台灣高等教育受人矚目的里程碑，首任校長的遴選對未來的校務發展至關緊要。新校長當然要具備健全的人格特質、開放民主的胸襟、大公無私的精神，而邁向頂尖大學、高等教育深耕計畫與募款收入是研究型大學重要的經費來源，因此爭取經費與募款能力成為首任校長的重要任務之一。

附表1：2008-2020台大新建館舍建築量體及經費來源

從二○○六年迄今，教育部推動的邁向頂尖大學計畫及高等教育深耕計畫，交大爭取到一百一十五億元，相較之下，台大、成大與清大分別爭取到三百三十七億元、一百八十五億元與一百三十八億元，交大敬陪四校末座（表一）。

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表二：2008-2020新建館舍建築量體及經費來源

從二○○八年迄今，交大動用了校務基金超過二十億元於館舍的新建工程上。而台大、清大及成大等校則卯足全力積極募款及爭取教育部專案補助，新建工程的募款及專案補助款合計如下：交大六．○億元、清大四十二．七億元、成大三十一．八億元及台大二百三十九．七億元（表二），在四校之中，交大還是吊車尾。

表一：2006-2020邁向頂尖大學暨深耕計畫經費補助（億元）

交大與清大長期處於競合的關係。校務千頭萬緒，就二○○八年迄今的新建工程經費而言，在動支校務基金部分，交大比清大多了十五．六億元，在募款及教育部補助部分，交大比清大少了三十六．七億元，而邁頂及深耕計畫，交大輸給清大二十三億元，在一來一往之間，存在高達七十五．三億元的差距。交大未能開源節流，造成校務基金捉襟見肘，排擠各院系所的教學研究資源，其競爭力顯然已經處於相對劣勢了。

惟殷鑑不遠，來者可追！隨著高等教育環境的變遷，確常有新增空間的需求，新校長宜展現宏觀的格局及執行力，積極募款與擴展外部資源，自助而後人助，進一步讓資源做到公平、公開、適當而有效的配置，以利各院系所健全的均衡發展，全面提升教學研究水準，同時充實校園生活及運動等基本設施。

連署人︰

李鎮宜（電機學院／電工系教授）

吳宗信（工學院／機械系特聘教授）

林志忠（理學院／物理所教授）

林伯昰（光電學院／影像生醫所教授）

林明璋（理學院／應化系講座教授／中研院院士）

陳三元（工學院／材料系講座教授）

劉尚志（科技法律學院／榮譽講座教授）

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