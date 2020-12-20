自由廣場》議員，請別再發糖果給小朋友！

◎ 李毓蓉

二○二○年COVID-19疫情肆虐，國際間氣氛低迷，海中孤島的台灣，防疫一枝獨秀，仍能維持工作、生活的基本運作，此時年末感恩時節，島內更充滿歡樂慶祝氣氛，各地不約而同舉辦大型活動。其中不乏民意代表精心設計的各項「讓孩子開心的舉措」。例如到選區內「公立／非營利」幼兒園發送附上個人圖像與手機號碼的各種糖果綜合包；或在公園辦理大型晚會活動，搭配「祈願卡」。學童在學校拿到介紹傳單和卡片，只要參與活動、將祈願卡投入許願箱，之後和許願內容一模一樣的禮物就會擇日送到學校。

聽起來很美好？議員送小禮物給孩子驚喜，辦活動親子同樂兼提升社會好感度，聖誕節爸媽省錢不用準備禮物。

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只是回頭想想，政府提倡減糖，幼兒園老師向下扎根健康飲食教育，努力告訴孩子五大類基本食物，哪些是營養食物，哪些是該避免的不健康食物，不可帶糖果零食到校等，不間斷的努力，卻因民意代表的「善意」，想讓孩子們「開心」，一夕破壞。

迫於幼兒園的「屬性」，老師不得不在校園內發送民意代表的「好意」。我們大人是傳達了善意給孩子，還是包裹著糖衣的說一套做一套社會價值灌輸？

至於看到學校孩子們人手一張的聖誕活動傳單上，一整排的贊助廠商名單，不禁感嘆，或許此類活動的價值是促進親子同樂。民意代表善體民意，大型企業善盡社會責任，活動高潮許願卡或許也會成為孩子們心中念念不忘的美好記憶，背後的政治手段操作，似乎不該深究。但「許願就能獲得禮物」，「參加活動是為了拿禮物」，這樣強烈的氛圍持續發酵下去，是否也是另一種糖衣包裹的物質至上的錯誤認知？我們大人們是否傳達了聖誕節的真義？

（作者任職研究機構，新北市林口區地方媽媽）

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