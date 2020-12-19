自由廣場》看腦麻生跑最後一棒 棄賽的大學生你慚愧嗎？

◎ 李政達

雲林斗六鎮南國小五年一班的林洧聰，是早產的腦麻生。雖行動不便卻熱愛運動，十七日在全班同學鼓勵下，跑班際大隊接力的最後一棒。看他跌跌撞撞跑到終點，與導師及全班同學擁抱的鏡頭，令人感動莫名。班上同學不計較比賽成績，藉此凝聚向心力。大人們教導有方，讓大家的同理心更具有深層的教育意義。

這個報導，無論在電子或平面媒體，所占篇幅有限，許多人看見雖備感溫馨，但事過境遷也逐漸淡忘。不過看在身為大專體育教師的筆者眼裡，不免感到汗顏。我們推廣體育教學多年，教出的只是一堆成績取向功利掛帥，或稍遇困難就放棄的學生，運動精神卻是最常被忽視的一面。

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少子化現象衝擊高教市場，在大多數私校都在撙節開支時，還有學校編列大筆預算，在體育硬體建設上的可說少之又少。筆者所服務的學校，本學期就有田徑場全新四百公尺PU跑道的鋪設，及號稱全國最大「風雨球場」的竣工啟用，可見校方對師生運動休閒的重視。而校慶運動會，包含精神錦標及男女田徑總錦標所有獎項的獎金都提高。「世界上知名大學都有傑出的運動表現」是新任校長治校的理念。

然而，各項報名事宜交到年輕人手中，卻有許多令人匪夷所思事情發生，有體重破百肢障的男生中籤，要參加五千公尺；有不到四十公斤弱不禁風的女生，被派到鉛球推擲；乏人問津的項目，全給了不敢說不的一年級新生；槍響之後，開始「太空漫步」的四百接力第一棒；奇裝異服，跑到跳高架前輕輕推倒橫桿的搞笑「頑皮豹」…全場爆笑聲響徹新建完工的運動場。而男、女總錦標的計分表上，因為棄賽過多扣分超過得分，出現許多系所是「負數」的。被趕出賽場的搞笑者，還大言不慚的頂撞裁判同仁：「請不要忽視我們的創意。」

這是創意嗎？

請去看看腦性麻痺的小學生，如何跑完大隊接力吧！

（作者為科技大學體育講師）

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