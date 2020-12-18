國民黨團質詢抗議，準備了大批豬內臟、豬皮潑在發言台及議場地板上，並不斷吹哨子、鳴汽笛。 （資料照，記者劉信德攝）

台灣將在明年放寬含萊劑的美國豬肉進口，國民黨方面反對動作頻頻，除在立法院杯葛外，國民黨籍台中市長盧秀燕在與美國在台協會處長酈英傑會面，將閉門會臨時改為公開，並於媒體前刻意表達不歡迎萊豬態度，政治秀味十足。對訪賓不尊重，美國在台協會發表聲明重批，雙方不歡而散。藍營集中火力攻萊豬，衝擊的是台美關係，最後獲利者則是北京。

國民黨在今年初總統及立委選舉大敗，黨的支持度滑落，江啟臣接掌黨主席後，試圖定位並尋覓議題挑戰執政黨。在兩岸議題上，原稱「九二共識有點舊了」的江啟臣，本可大開大闔推進黨內改革，但不敵黨內保守勢力，加上北京的警告施壓，最後所提「新」兩岸論述，還是繼續擁抱早已被多數台灣民眾揚棄的九二共識。

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無法擺脫一中的桎梏，國民黨對蔡政府的監督方向，總予人「中國味十足」。當中國在東海擴大挑釁，派出海警船頻繁侵擾釣魚台水域，引來日本更名釣魚台反制，江啟臣卻說要「出海保釣」，與北京的「護一中主權」，形同隔海唱和。最近立法院審查預算，江與幾位藍委也遭質疑提出多個提案要凍結潛艦國造預算，這是看緊荷包，還是弱化國防，對照國民黨當年封殺美國出售柴油潛艦的預算案，民眾心中也自有一把尺。

蔡英文總統今年八月在保障國民健康前提下，依據科學證據、國際標準，決定開放美豬、美牛。國民黨以為撿到槍，展開攻擊發起線，全黨並繞此打轉，彷彿已無更重要議題。然而，這段時間，北京升高對台的海空侵擾，另以「港版國安法」壓制港人，並藉此恫嚇台灣。台海情勢對我們不利，台灣更有賴與盟邦強化安全合作關係，但國民黨卻選擇一條模糊中國威脅、打擊友邦信任的弱台戰線，也削減團結對外的力道。

台灣與美國近年關係雖大幅進展，卻無法在「貿易暨投資架構協定（TIFA）」下進行會談，雙邊貿易協定也毫無進展。對照像是軍事等其他領域的增溫關係，不僅明顯落差，也使推進未來合作關係浮現隱憂。其中的關鍵，即在我方對開放美豬等農產品的承諾遲未履行。

為解決這項自國民黨執政時期遺留的問題，蔡政府雖宣布從明年起開放，但昨是今非的國民黨扮起掣肘角色。為了提高反對能量，甚至污名化美國的農產品。美方人士抱怨，美國非常不能接受在野方面宣傳「美豬是毒豬」說法，這是很不尊重，對方也反問，這些國民黨人士到美國的時候，「吃的不就是美國豬肉嗎？」

同樣問題，出現在台灣禁止日本福島等五縣食品進口。台灣之前通過公投案禁止進口，隨著公投禁令兩年期限已過，國民黨繼續反對，還放話再舉辦一次公投，試圖拖延；然而，日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，台灣也無參與進度，這的確與我們對日本食品禁令有關。因台灣貿易卡關在先，使得我們打開國際經貿網絡的難度提高。國民黨持續在此擴大戰場，徒使親痛仇快，通往世界的通道受阻，最終就只能被框入一中。

為擴大抗爭，國民黨立委在議場丟擲豬皮與內臟，引來養豬協會的批評，認為這是對所有認真生產的養豬產業從業人員最大的侮辱。然而，對要進口的美國農產品，不也是同樣羞辱。有樣學樣，台中市長盧秀燕藉由會見美國在台協會處長酈英傑，將對方溝通之行當成個人政治秀。美國在台協會罕見強力反擊，強調「政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益」。秀過了頭，也使台美友好與互信關係受創。

學界已然警告，台灣想加入CPTPP，時機點很重要。同樣限制日本食品進口的北京政府，已與日本建立磋商機制，一旦早於台灣解禁，勢必有助於中國先進入CPTPP。基於共識決的程序，這對之後想加入者如台灣等國，將形成進一步的制約。屆時已不是日本等成員國是否相挺，而是北京點不點頭。諾貝爾經濟學家海耶克的著作「通往奴役之路」，分析極權暴政對自由的傷害與對個人的壓迫，這不啻是目前中共政權的寫照。同樣地，一旦台灣的國際經貿網絡的道路再遭封鎖，只能被鎖進一中市場，這「通往中國之路」，將與奴役相差無幾。

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