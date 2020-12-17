社論》發現台灣 重新發現中國

美國網路媒體BuzzFeed日前報導台、澳、紐、韓等國控制疫情得宜，民眾過著令人稱羨的正常生活。其中十月底的台北同志大遊行，對在台灣的美國人來說「好像身在未來」。而法國政經雜誌「重點週刊」封面，將蔡英文與馬克宏、梅克爾、拜登、習近平並列。小英不是首次在國際媒體「登封」，這次與幾位影響世局的領導人同框，包括對台灣懷有敵意的對手，傳達了更多未來的政治訊息。

二○二○，堪稱民主世界「發現台灣」的一年。年初，台灣總統大選，不僅是英派與韓流在國內的競爭。其備受國際矚目，在於二○一八小英號觸礁，習近平提出一國兩制台灣方案，並且對香港強勢推出送中條例之後，台灣民主、民意與中國專制擴張的競爭。藍營在九合一地方選舉暨十項公投大勝，國內國際普遍預測小英連任無望，而她迅速調整步伐、貼近主流民意，以及正確掌握地緣政治的波動，遂於一月連任過關，讓民主世界眼睛為之一亮。不過，敗部復活的興奮，很快就被一場挑戰所沖淡：來自中國的武漢肺炎。台灣與中國近在咫尺，一旦疫情擴散首當其衝。所幸，小英政府及早發現人傳人，超前部署嚴格管制邊境，並且立即通知世衛組織。可惜，世衛偏信北京一面之詞，對來自台灣的警告置若罔聞，釀成今日之不可收拾。至此，台灣成為疫情蔓延的淨土，且與中國的國際責任感高下立判，遂令二千三百萬人防疫成功的故事成為傳奇，職棒、音樂會、電影院、家庭聚會、大型廟會等得以正常運作，與國際的哀鴻遍野形成鮮明對比。甚而，這種成就還是在中國武力威脅持續進行下創造的。這樣的成功故事，當然更令人刮目相看。

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二○二○，也是民主世界「重新發現中國」的一年，改革開放果真成為過去式了。武漢肺炎的源頭，各國都要求進行調查以利防疫，但一年來北京皆予拒絕，世衛專家連武漢都到不了，遑論其他。儘管疑雲滿天，官方統計不可盡信，北京仍宣稱有效控制疫情。歐美深陷疫情之際，北京且以專制抗疫成功的姿態，積極推動口罩、疫苗等醫療外交，反酸歐美對疫情束手無策。輸出疫情，又趁疫情燎原戰狼出征，習近平儼然視之為美中較勁屈居下風的轉機，尤其是強硬對手川普的連任完全被疫情打亂。與此同時，北京不顧疫情加緊武嚇台灣，也對澳洲、印度等國戰狼出征，滋擾釣魚台、與南韓相爭泡菜國際標準。鐵血震懾香港強推國安法，送中、DQ、大逮捕、逃亡成為日常，尤其現出習近平治下中國的真面目。

在這樣的國際總體氣氛下，台灣的民主防疫模式，更顯得難能可貴，備受民主國家讚譽，高品質口罩無償援助各國，使Taiwan can help成了年度新詞。科技產業的可信賴，則讓台灣的國際座標有了新的視野。台灣面對威脅的民主堅持，疫情控制得宜的經濟穩定發展，以及被國際確認是可信賴的科技產業供應鏈，在在提高了台灣對國際社會的必要性，世衛受制中國排除台灣的荒謬性更一覽無遺。這個堅韌小島，在疫情蔓延的一年，其未來潛力受到矚目，良有以也。但這絕不是靠運氣，而是靠二千三百萬人的志氣，從經濟奇蹟、民主奇蹟到科技奇蹟、防疫奇蹟，每一個公民都是國家隊不可或缺的成員。

相較於許多前景不確定的國家，台灣免於淪為失敗國家（政府失能、暴力橫行、主權受損），民主活力走向多元開放，在過去一年證明是印太的民主典範、民主世界的公共財。二○二○，台灣表現亮眼，有人酸葡萄小英運氣好，但國際旁觀者清，治國不能只靠運氣。第一任前半，改革、正義、進步等議題，她的團隊錯置緩急輕重，引起民怨與民粹雙重夾殺，不啻是搬石頭砸自己的腳。而她不失領導毅力，依主流民意自我調整，終能轉危為安、開創新局。誠如小英所言：這是台灣人民團結一致做到的。紛亂的二○二○，許多國際級的航隊駛進漩渦，小英號航行日誌亦非完美無瑕，但它畢竟在驚濤駭浪中維持平衡，讓台灣的民主活力激出更大的能量。

國際盃，台灣已自我證明資格完備。過去一年，台灣隊輕舟已過萬重山，此事值得自信卻不能自滿，因為，二○二一迫在眉睫了。眼見民主國家自顧不暇，北京毫不掩飾地撂話，「就做戰狼又何妨」。武漢肺炎未有平息跡象，北京戰狼便已按捺不住，明年的風險恐怕勝過今年。拜登與習近平的對手戲，也可能改寫過去幾年的劇本，台灣隊沒有自滿的本錢，必須趨吉避凶、行穩致遠。

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