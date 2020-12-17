自由廣場》印尼看護vs.長照2.0

◎ 沈政男

最近因為印尼移工入境後，多人檢測出新冠病毒，衛福部打算限縮或停止引進該國移工（以看護人力為主），問題是替代照顧人力何在？台灣長照體系若沒有持續引進印尼看護，能撐多久？

台灣目前有印尼看護多達十九萬人，每年新引進一萬多人，而全球新冠疫情恐怕一年內都不容易獲得穩定控制，如果今後都不引進印尼看護，短少的一萬多名人力如何彌補？

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衛福部說，「可多利用長照2.0！」問題是外籍看護在雇主家，乃從事廿四小時看護，而長照2.0只提供鐘點看護，並且只有白天服務，沒有夜間居家照顧，根本難以取代外籍看護。可以暫時送到安養院？歹勢，長照2.0頂多給付廿一天安養院費用，超過的就必須完全自費。

疫情造成印尼看護引進困難，凸顯長照體系的脆弱體質︱長照2.0好像做得有聲有色，其實真正吃力的照顧重擔乃由外籍看護，特別是印尼移工，而這些移工的角色，無法由本地看護取代。有人以為只是薪資問題，其實就供給面來說，就算一個月給六、七萬元薪水，也難以找到十九萬台灣人，願意全天照顧老人家；而從需求面來說，對絕大多數需長照的家庭而言，一個月六、七萬元的本地看護費根本難以負擔。

如果申請不到外籍看護，又無力聘僱本國看護，而長照2.0又難以完全滿足照顧需求，就只好由家人勉強照顧。今年以來，臨床上明顯可見，許多需長照家庭的照顧負擔增加了，身心壓力變大了。還好台灣幾乎完美控制疫情，否則防疫與長照雙重負擔同時產生，後果不堪設想。

接下來如果衛福部打算限縮印尼看護引進，就應通盤檢討長照2.0能否滿足家屬所需？如果不能，該怎麼改進？一、居家服務每月金額與鐘點上限，應考慮提高。二、居家服務應發展夜間與假日服務，比如以日本來說，廿四小時都有居家服務，甚至可以隨傳隨到，而台灣即使要做到白天照三餐家訪都很困難。三、如果現有長照財源無法支應，可由防疫基金挪用。四、待疫情過後，應通盤檢討將機構照顧納入長照2.0，讓長照體系真正能夠照顧所有失智失能的老人家。

（作者為老人精神科醫師，台中市民）

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