自由廣場》恐懼本身才是最大的恐懼

◎ 傑米

星期日早晨收聽ＢＢＣ廣播，記者採訪一個近期移居英國的香港人。此人聲稱當年全家人都擁有ＢＮＯ護照，唯獨他不肯申請，因為覺得中國會強大起來。後來他選擇去中資企業打工，以增強自己的「歸屬感」。然而二○一四年的「佔中運動」和二○一九年的「反送中運動」，終於讓他認清中共的真面目，開始覺得後悔，幸好同居女友持有ＢＮＯ護照，於是兩人可以一起到英國定居。

電台播出訪問時，大概是出於安全考量，採用變聲處理，他的聲線變得相當古怪。實在不明白，這位先生到了英國為何會繼續恐懼？還有，既然害怕，又何必接受ＢＢＣ訪問呢？一個九七前就拒絕英國護照的人，到了自由世界，卻不敢堂堂正正表達自己真正的聲音，有點可悲？

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不久前，香港電影「幻愛」獲得本屆台灣金馬獎，一位香港工作人員代導演上台致詞，她談到有一個在台灣讀書的香港學生看了四遍，希望她有機會致詞時，能代表港人說出「光復香港，時代革命」八個字，因為那是港人的心聲。而這位女士上台只含蓄講述有關「八個字」的故事，而這「八個字」卻變成「三個字」。

香港人因為國安法，在香港噤若寒蟬，擔驚受怕，情有可原。但到了自由世界依然如此，就未免太令人遺憾。至少你白白支付了那筆數千元的機票，也對不起為爭取民主自由拋頭顱、灑熱血的青年學子，更辜負你腳下那片民主自由的土地。

美國故總統羅斯福有一句名言：「我們唯一要恐懼的，就是恐懼本身。」恐懼無法解決問題，也不會消解你我的心病。選擇堂堂正正的做人，勇敢說該說的話，大膽做該做的事，才會讓我們共同的敵人，感到恐懼。

（作者目前是香港新界居民）

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