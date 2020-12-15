自由廣場》自由世界攜手 裂解「國家托拉斯」

◎ 黃天麟

由於澳洲在世界衛生大會（ＷＨＡ）提案調查武漢肺炎，中國立即祭出對澳洲大麥加徵八十．五％反傾銷稅和反補貼稅，禁止四家澳洲商出口牛肉至中國，也嗆要禁止中國觀光客遊澳與學生留澳，上月廿八日對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷稅一○七．一％至二一八．一％。北京使用經濟脅迫手段逼貿易夥伴在爭端中就範，這就是筆者一直向國人提及的「專制數位巨大市場的霸凌」。澳洲政府表示要尋求ＷＴＯ（世貿組織）干預反制，問題是有用嗎？全世界到現今為止，對中國專制巨大市場之霸凌束手無策，任其肆虐全球貿易政經體系。全球唯一還能洞察出中國霸凌問題的美國總統川普又將於明年一月退場，繼任者會不會重演「國際多邊自由貿易」的老梗令人憂心。

不知國人有無印象，一九八三年美國政府對「美國電話電報公司」提起反壟斷訴訟，結果法院依「反托拉斯法」（Anti-trust Act），判決將美國電話電報公司（AT&T）一分為八，這是國家為防止巨大公司大到足以控制市場，造成整體業界及社會不符合公平、合理、正當的社會補正方法。一九九○年代中後期微軟（Microsoft）的視窗九五作業系統占九成個人電腦之時，同樣也產生反壟斷的問題。值得注意的是，美國政府不久之前亦已正式對谷歌提出反壟斷訴訟，眾議員司法委員會反壟斷小組也完成長達四五○頁的總結報告，認定四大科技龍頭（谷歌、臉書、亞馬遜、蘋果）在各自領域有壟斷地位。

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企業壟斷對消費者不利，造成不公平競爭，國內如此，國際也一樣。百餘年前，由於山川阻隔，無飛機無大輪船之歷史段落下，自不會產生國際或國家壟斷的問題，但世界經濟「融合」進化之後，巨大市場的霸凌就成為極為棘手，但又必須面對的問題，尤其擁有十四億人口、占據九六○萬平方公里土地資源的超大市場中國加入自由世界貿易體系之後，肆意打破過去和平運作之世貿規則，黑洞般地磁吸全球資金，剽竊各國的技術、智慧財產權壯大自己，成為人人畏懼的「國家托拉斯」。「中國國家托拉斯」是人類經濟史上的第一次經驗，它不同於一般托拉斯，除經濟霸凌外，還會毫不掩飾其張牙舞爪的本能。

自由世界若再不振作，長此以往，全球就只有臣服於專制數位巨大國家托拉斯的鐵蹄之下。全球的人類應該及時清醒，聯合自由民主國家，思考、制定如美國反托拉斯法，能有效裂解「國家托拉斯」的國際法規，讓這「國家托拉斯」的「酷斯拉」就範。這一嘗試，當然非一蹴可幾，需要多年甚至十幾年方能達標，但也是自由民主世界不能迴避的責任與方向。

（作者為前國家安全會議諮詢委員）

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