自由廣場》潛艦預算 勿淪於政黨惡鬥

◎ 姚中原

媒體報導，蔡英文總統日前在臉書上向在野黨喊話，不要刪除或凍結潛艦、高教機、F16升級、CPTPP等預算；國民黨立委江啟臣十三日反擊，綠委也提案凍結國防外交預算，並說蔡英文也做過立委，應該清楚立委職責是替人民看緊荷包，預算凍結或刪減案有許多是朝野共同連署與提出，不全是國民黨所提。

以上江啟臣的說法看似有理，但問題是，明年度潛艦預算只編列一○五億餘元，國民黨立委所提出的凍結潛艦國造預算金額，不是高達五十億元，就是至少廿億元，擺明就是要讓潛艦國造的預算，未來在立院審查過程中充滿變數。

請繼續往下閱讀...

長期以來，台灣海峽都被歐美許多軍事專家，評估是全球最容易發生戰爭的熱點區域。因此台灣欲向國際社會展現「堅強抗敵意志」與「自我防衛決心」，政府除了必須持續投資不對稱作戰計畫，加強各種飛彈防禦能力，其中最重要的一項重大國防政策，就是要加緊發展以防衛海岸為主的作戰武器「潛艦」。

換言之，相較於其他武器來說，潛艦是一種高科技武器，具有隱密性、奇襲性、偵察力、打擊力以及機動力，是能給予中共的更大威脅能力。因此我國若能自造一定數量的高性能潛艦，對我國國防安全將有更堅強的維護功能。

潛艦國造應是跨黨派的重大國防政策，只要潛艦預算是合理的編列，國民黨沒有反對與凍結的理由。尤其面對中共不放棄武力犯台的野心，台灣必須要有足夠的戰略嚇阻武器。未來透過潛艦國造政策，將我國的潛艦數量，由目前只能作戰的兩艘潛艦，增加到「兩位數」以上，除能展現台灣國防自主的戰略意義，也對我國的民主成果和經濟發展有更大的安全保障。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法