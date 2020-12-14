自由廣場》僅限於開放萊豬的肌肉，且排除美牛高風險部位，不行嗎？

◎ 呂怡樺、王湘雅

一、萊豬

國際食品法典委員會(CODEX)設定的萊克多巴胺每日攝取容許量為每公斤體重1μg。攝取過多萊劑會使心跳過快、感到心臟重擊、血壓上升，男性攝取過量並會導致心肌病變致死亡率上升、使睪丸重量下降，女性攝取過量則導致子宮肌瘤、孕婦死亡率上升、胎兒生長遲緩、畸胎、死胎。而且，若攝取30單位會導致女性子宮肌瘤，攝取1單位即可引發男性心肌病變並使死亡率上升。

萊劑在每公斤豬腎、肝、肌肉的最高殘留量分別為858μg、627μg、39μg，平均殘留量為511μg、361μg、22μg，即內臟中的萊劑至少為肌肉的28-39倍。若未確實檢驗每塊內臟的殘留量而讓超標幾十倍的內臟四處流竄，國人就像被迫參加無止境的俄羅斯輪盤遊戲，因為一盤麻油腰子（豬腎）或一碗豬肝湯就會讓我們不分年齡及體重全數超標，而且內臟可能被打碎後混在肉鬆、水餃、香腸、火腿、貢丸、三明治、漢堡、肉圓、餡餅、肉包、肉羹、豬排及火鍋肉片等重組肉中，使得只吃豬肉不吃內臟的人也要一起參加這場玩命的賭博遊戲。

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即便政府真能滴水不漏地把關，依CODEX標準計算，坐月子婦女及4個月以下腹中胎兒的單日攝取量仍會超標，尤其2個月以下胎兒將超標35倍。

若進一步考量歐盟專家小組的意見「不應僅以萊劑作為指標性殘留物，應將萊劑的代謝產物納入，因此指標性殘留物總量將擴增為3倍；CODEX可能高估每日攝取容許量的基礎數值達33.5倍」，我國政府所謂的開放萊豬不會使國人攝取過量，在歐盟專家小組眼中指的是超標100倍（3×33.5≒100）。

基於內臟含28-39倍萊劑、國人常吃內臟、美國不允許豬腎及其他可食用部位檢出萊劑、CODEX未評估其他可食用部位的安全性，台灣不應開放含萊劑的豬腎、豬肝、其他可食用部位。

二、美牛

狂牛症潛伏期長達5至20年。美國在2014年仍有人類死亡病例、在2017及2018年有狂牛症病例。美國規定30月齡以上牛隻的三叉神經節、背根神經節、以及脊柱等高風險部位都必須去除。台灣擴大開放美牛卻未明訂須去除該些部位，使得食用進口丁骨牛排、菲力牛排、頭骨肉及面頰肉具有高風險。

一般餐廳、家庭的烹調設備無法達到1000℃以上、或高壓搭配134℃條件，因此無法使狂牛症病原失去活性，病原也會汙染廚房及餐具而被不吃牛肉的人吃下肚，無症狀感染者還可透過輸血傳染給他人。

基於其無藥可救、具致命性、非拒吃牛肉及不輸血就能避免，應明訂去除上述高風險部位。

籲立法院院長及民進黨團通知行政機關廢止或更正行政命令，勿怠於監督而使國人暴露於高風險中。

（作者分別為陽明大學生理學研究所碩士、倫敦帝國理工大學認知神經學系碩士）

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