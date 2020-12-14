自由廣場》(青年時評) 被五花大綁的不僅是黎智英

更是香港的新聞自由

◎ 董昱輝

日前被港府指控欺詐，還押候審的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，十一日突被港府當局追加指控「國安法」中的「勾結境外勢力危害國家安全罪」，並於十二日開庭審理。而在押解過程中，黎智英不僅手上銬被鐵鍊圍在腰部、以裝甲囚車接送，更一次動員四名法警押解。如此「甲級重犯」的特殊待遇，不難看出無論是港府，抑或是中共政權打壓異議者的決心，更敲響了香港新聞自由的喪鐘。

自香港主權移交以來，中共對於香港傳媒的控制從未停過，主流媒體幾乎全是親中派的聲音。而在去年（二○一九）反修例風波後，許多媒體甚至連報導「真相」的權利都遭到鯨吞蠶食。從早先屬於公共廣播的香港電台節目因涉及反送中運動相關議題，屢遭香港通訊局警告、各獨立新聞記者與學生媒體在示威現場遭到逮捕，到近期壹傳媒總部遭大批港警搜查、香港電台記者因採訪警方問題被起訴，甚至是有線新聞因政府介入，而大規模裁撤「新聞刺針」與「有線中國組」兩個政治新聞部門員工，在在顯示北京政權及港府對於「第四權」的侵犯與操控，不僅媒體因此成為政權宣傳與捏造「平行時空」的工具，閱聽人更喪失了得知「真相」的權利。

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香港現時處境，似乎與喬治．歐威爾（George Orwell）筆下一九八四的處境越來越相似。真理部控制了何謂「真」，他們也負責編纂歷史，讓歷史「效忠」於老大哥；今日的香港，港府控制了媒體，「教導」媒體何謂「真」的新聞；而不效忠老大哥的媒體人，終將被淘汰或「處決」。北京政權鎖住的不僅是黎智英，更是鎖住了整個香港的新聞自由與言論自由。

但請不要忘了，政府可以鎖住一個人的軀殼，但卻鎖不住人們渴望自由的心。

最後，願自由歸於人民，天佑香港！

（作者為大學社會系學生、香港議題關注者）

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