自由廣場》(青年時評) 蔡衍明與黎智英

◎ 陳冠甫

十二月十二日，台灣、香港新聞界分別有兩件大事，一是中天新聞台換照失敗，自有線電視頻道下架，旺旺集團董事長蔡衍明宣布轉戰網路新媒體；第二則是香港壹傳媒創辦人黎智英遭控違反國安法及涉犯欺詐罪等，出庭時鐵鍊纏腰、五花大綁的驚悚畫面。

蔡、梨兩人的共通點都是指控政府專制、侵害民主、人權，然而「下場」卻相差甚遠！在台灣的蔡衍明，不只受言論自由保障，繼續大罵政府獨裁，在新聞台下架當日，還帶領員工辦趴，在歌聲中帶領新聞台進入新媒體時代。

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然而，在香港，同樣經營媒體的黎智英，早先蘋果日報公司遭港警大舉搜查，黎智英本人則不只一次被捕起訴，更有多次遭人身威脅，報警卻無下文。此次港府更由中共特別指派法官，專司所謂違反國安法、勾結外國勢力的政治審判，未來必定喪失自由之身。

對比台灣不時有人痛罵民進黨政府為「綠共」，蔡衍明旗下中國時報頭版更一度以「蔡英文的惡超過蔣介石」為標題，彷彿中共在中國、香港的惡形惡狀在台重現。但事實上，至少台灣人不會看到蔡衍明被羞辱式的鐵鍊綑身，被刻意帶出遊街，在新聞鏡頭下被「全民公審」！因為台灣的法治，保障了他的自由。除非有明確罪證而被起訴，否則他在台灣批評、監督政府，不會有事。

相反的，蔡衍明個人或旺旺集團傳媒若在中國批評共產黨政府，他非常可能被逮捕、被道歉、被五花大綁遊街；在中國的旺旺控股也會被中國政府以「國進民退」接管。

同一天，港台兩件媒體界大事，確確實實的對照出台灣跟中國「真的很不一樣」！

（作者為台北大學法律研究所研究生）

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