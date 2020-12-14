自由共和國》姜皇池／擴大執法範圍解決抽砂船？恐非良策

中國抽砂船肆虐，海巡署日前宣布，查扣中國抽砂船賣不出去，就當海廢沉海。（資料照，海巡署艦隊分署提供）

姜皇池／台大法律學院國際法教授

十月底馬祖周遭海域遭中國抽砂船肆虐，或許積怨已久，或許期待政府有更多作為，十一月即有立委建議，認為要能有效打擊抽砂船應是「組合連續技」，包括：政府應擴大執法範圍，訂定海洋保育線，延伸出原六千公尺限制水域範圍；海巡署應制定專案計畫，常態性增加查緝與驅趕抽砂船的能量；大幅加重違法抽砂船的刑責與罰金以示嚇阻；對於已扣押船隻需加速拍賣、棄置或作為漁礁等去化方式，並增加可供扣押船席等等。

面對中國龐大抽砂船隊，各類執法手段，須多管齊下，靈活因應，現有制度或手段，其強度或效力，若有不足，亦應想方設法予以填補，吾人深表贊同。事實上，政府似亦從善如流，就後三項建議的專案查緝、加重刑責、加速處理流程，悉數採行，以現有執法能量及合理成本下，若能徹底落實，短期內縱無法根除中國抽砂船肆虐問題，最低範圍內亦能有效減緩其侵擾及破壞。

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至於擴大執法範圍，雖不清楚倡議者之選項為何，然可能模式有二：第一、打破現有禁限制水域範圍，由國防部重新公告禁限制水域範圍；第二、可採劃設海洋保育線方式，串聯東引島、亮島、北竿島、南竿島、東莒島及西莒島，然後串聯成單一海洋保護區。

首先，若由國防部公告擴大禁限制水域範圍，不僅破壞行之有年的「既存界線」，亦將更易造成中國船舶未經許可進入之情事，導致海巡機關執法範圍大幅增加，以現有執法能量，恐將更奔命於驅離、取締，不免降低查緝成果，讓民眾產生海巡執法更加不力的印象？猶有甚者，是否會遭誤解為強化軍事部署而擴大管轄水域範圍，進而讓緊繃的兩岸關係更形緊繃？

至於後一選項，依相關法律劃設界線，然後公告「海洋保護區」。則我國漁民是否仍得進行漁撈？中國船舶能否航行？若仍可持續如舊，則恐與海洋保護區制度相齟齬；然若因此將先前准許航行或漁撈之海域，斷然禁止，我國籍人民姑且不論，如此破壞既有秩序，則將面臨源自中國人民之反彈與可能後果，倡議者有無審慎思考？

自國防部公告之馬祖地區禁止水域、限制水域範圍，迄今已逾三十年，雙方政府均依該範圍作為彼此活動的界線，具有一定默契。在因應態度上，誠如總統所指示：面臨外來船隻「越界」抽砂，「態度明確，就是海巡署持續派駐大型船艦，該取締就取締，絕不寬貸」；在處理手段上，行政院長亦明言：「船沒入，人法辦」，近期更提出《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》、《土石採取法》修正案，加重罰則及對船處置作為。簡言之，對於中國抽砂船之處理，應該在現有各自管轄範圍內，「態度清楚，手段明確」，特別是強化扣船後的後續處理效率，以產生嚇阻作用。

至於上述倡議者之建議，立意固佳，然如此破壞既有界線，既無法實質解決媒體報導所謂圍島情事，且於擴大執法範圍外之抽砂船仍然會影響到馬祖周遭海域生態，卻反因執法面積增加，徒增政府成本，並加深兩岸矛盾與民間衝突，不僅無補實益，甚或徒爭紛擾，不可不慎。

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