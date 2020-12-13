自由廣場》台語比人較細漢？

◎ 何信翰、鄭安住、陳豐惠

我國原本只有客家電視台和原住民電視台，最大族群的母語—台語，卻一直沒有專屬的電視台。一直到去年公視台語台成立，才終於有了第一個台語專屬的公共電視頻道。

台語台開台之初，組織位階並不明確，當時董事會通過的臨時組織，是比照主頻，台長下設部級單位，等於台語台的台長和客家台、原民台位階相同。於法於理於情，這都是合理安排。

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上月底，即將卸任的本屆董事會通過「財團法人公共電視文化事業基金會臺語頻道組織規程」，以台語台是文化部補助公視之專案預算為由，把台語台的整體位階降級，比照內部經理級位階，取消其部級單位的身分。負責台語台的主管雖仍稱台長，但實際已經被降一級，但其產生方式，仍比照客家台台長層級，須經公開遴選方式選出（與其相對，現行公視主管，副總經理以下的主管都不用遴選）。

新通過的組織規程，一來造成語言歧視，社會大眾將認為「政府認為台語／台語台比其他本土語言還不重要」；二來台語台台長比照較高階的規定，需要遴選；但台語台的位階卻是比照較低的規格。造成「要求比照高層，層級卻比照低層」的不公平現象。這不但影響台語台的未來發展，也違背了國家語言發展法「語言平權」的指導原則。

另一個台語台所受到的不公平待遇，是客家電視台和原住民電視台都設有諮議委員會，由熟悉客家和原住民媒體傳播的專家擔任諮議委員，以確保這兩台的營運方向不致偏離。台語台之前亦有成立諮議委員會之議，但旋即被否決。公共電視台的董事會成員未必有台語傳播的專業，對族群／語言電視台肩負的語言復振任務也未必有深刻的認識，在做決策時，自然容易忽略這個對族群／語言電視台來說，相當重要的任務。

因此，呼籲公視董事會應儘速修改台語頻道組織規程，把台語台的位階提升回原本和其他族群電視台同級的地位，也應儘速成立台語台諮議委員會，以健全台語台未來的營運，使其能夠擔負國家語言發展法所賦予之責任。

（作者分別為臺中教育大學台灣語文學系副教授、教育部本國語文推動會委員、李江卻文教基金會執行長）

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