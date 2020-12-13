自由廣場》日本核食標準是個「烏龍」

◎ 劉振乾

由於我國駐日本代表謝長廷在臉書上的意見，日本「核食」又成為熱門話題。

二○一一年三月十一日發生福島第一核能電廠事故後，三月十七日日本政府公布暫定管制值，放射性銫在一般的食品，其容許量為每公斤五百貝克。其根據為一年裡從食品的攝取劑量為五毫西弗以下。

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但同年十二月廿三日，該容許量卻變更為每公斤一百貝克。其根據為假設日本全國的食品一半受到汙染，無論哪一年齡其一年內攝取的劑量不超過一毫西弗。

在ICRP（國際輻射防護委員會）二○○七年的建議裡，將暴露狀況分為三區，也就是「平常時」、「事故時」、「事故後長期暴露時」。「事故時」須從二十到一百毫西弗之間，而「事故後長期暴露時」則須從一到二十毫西弗之間選擇一個數值。當時的民主黨政權基於其反核心態，上述兩個值硬是都選擇最低值，也就是「事故時」二十毫西弗，「事故後長期暴露時」則為一毫西弗。

這標準如何荒謬？由於「食品的一半受到汙染」的假設毫無根據，比如說，改變為食品的一成也說得通。如果是一成，那依據同樣的計算方法，基準值就變為每公斤六百貝克。因此，只要將假設改變，基準值就會「變幻自在」。

然而這「每公斤一百貝克」一經設定，就此「一劍定江山」，福島縣的米，全量全袋檢查從二○一二年開始，持續到二○一九年才停止。福島縣的柿子也從二○一四年起全袋檢查。如此一來，耗掉公帑達千億日圓。

日本對於車諾比事故的汙染食品，一開始就是以每公斤三百七十貝克為基準值加以管制進口，行之多年，直到二○一二年，由於上述每公斤一百貝克的引進，因而進口食品也比照辦理。以二○一五年與二○一六年為例，從歐洲進口的食品有十六件超過基準值，但其中十三件沒有違反舊基準值（每公斤三百七十貝克）。

從上述資料來看，理性討論日本核食仍有諸多空間。日本NPO法人「從科學觀點討論食品安全與安心的會」（SFSS）臉書上，針對消費者提問：福島縣的米或是肉，真的可以吃嗎？其答覆是：「完全沒有問題。跟天然的輻射相比較，由於放射性銫汙染的暴露量很低很低，它的致癌風險也是屬於可以忽視的水準」（參見http://www.nposfss.com/）。

（作者為退休工程師，著有《你想知道的核能發電》）

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