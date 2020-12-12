自由廣場》防患未然 避免社區感染

◎ 黃文章

日前浙江台商持陰性證明返台，結果在居家檢疫第十二天出現發燒畏寒等症狀，於本月八日確診，兩次採檢都是陽性，CT值分別是十五與十七，在流行病學來講，這代表什麼含意？

新冠肺炎最主要的檢驗方式，就是利用即時定量聚合酶的連鎖反應QRT-PCR來測出病毒含量的高低。一般PCR的原理是靠著探針偵測設定的遺傳目標序列，然後經歷升溫降溫的過程，將目標訊號不斷地複製放大，一直到能夠判定為止。而判斷陽性的標準值稱為Cycle Threshold Value，簡稱CT值。舉例而言，若循環卅五次能辨識病毒存在，CT值就是卅五，循環四十次才能辨識病毒存在，CT值就是四十。因此，複製次數越少，便足以判斷陽性的，代表患者的病毒含量越高，相反地，複製次數越多才能判斷陽性的，病毒的含量就比較低。

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我們可以按照能普遍接受的結果，人為定義出CT值多高，就代表陽性反應，這是人為決定的。譬如歐美與日本等許多國家將CT值標準設定在四十，而台灣的標準是設在卅五。CT值訂的數字越高，代表定義病例的標準較為寬鬆，即使是很少的病毒量，也會視為病例，比較能減少漏網之魚，但被誤判成為偽陽性的機會也會變大。

浙江台商在防疫旅館居家檢疫第十二天才確診，而且兩次採檢CT值只有十五與十七這麼低，代表檢體的病毒含量極高，是在近期被傳染的，因此在居家檢疫期間被傳染機會不小。如果是在旅館居家檢疫時，被其他同樣是居家檢疫的返國旅客傳染那倒還好，如果不是，就不能排除社區感染的可能。

建議有關單位不可掉以輕心，相關的流行病學調查要趕快介入，查出真正的原因，以防患未然，避免社區感染的發生。

（作者為醫師，台南市民）

防疫鬆懈，危險！

◎ 林修正

早上到公園走路，看到一個在中國工作的鄰居也出來運動。我正納悶時，聽到一起運動的朋友說：他昨天剛從中國回來。然而，他有中港澳旅遊史，不是要「居家檢疫十四天」？他這樣，他的家人不是很危險？和他家人接觸的人也很危險啊！

過了一個夏天，國人防疫意識下降很多。以往除媒體不斷宣傳防疫外，全民排隊買口罩，也是以行動提升防疫。所謂「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理」，不只行政部門，連民間也互相提醒、告誡，使台灣沒有防疫破洞。防疫成功是全民努力的成果！

然而人總會麻痺，忽略武漢肺炎經過將近一年的傳染擴散，國外染病人數遠比一年前多很多，而擴散效應更厲害。比較現在與半年前印尼移工感染武肺的比例，就可知一二了。但我們已經不再排隊買口罩，公共大型賣場中有人不戴口罩也不是怪事。全民防疫如此鬆懈，令人憂心忡忡。

很多國外朋友都說在武肺肆虐的今天，台灣是天堂。健康無價，健康的環境更是無價。政府與人民實在應該重拾年初的防疫決心，讓我們長享防疫天堂的美麗境界！

（作者為退休副教授，嘉義市民）

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