自由廣場》盡速啟動國內新冠疫苗預採購

◎ 郭旭崧

對抗新冠疫情的戰爭，隨著英國在本週成為全球第一個開始施打疫苗的國家後，已進入另一個階段。

在SARS、流感大流行等各種疫情威脅下，疫苗的取得儼然已成為國家安全的一環，尤以我國的國際處境，疫苗自製也成為政府近十幾年來推動的防疫政策，而此次新冠疫情，正驗證了政策走向的正確性。筆者在今年四月受邀參加行政院COVID-19防疫科技疫苗分組會議時，即曾書面建議，在此危急時刻，為確保國家安全，政府各部門應徹底摒除防弊心態「撩下去」，與業界充分合作，共同承擔疫苗研發之風險，才能確保國內新冠疫苗供應無虞、防疫成功。

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如今Pfizer的成功，更凸顯政府決策對於防疫與疫苗產業的重要性。在疫苗臨床試驗階段，當然不知道Pfizer疫苗的有效性達到九十四％，但美國政府早在今年七月就宣布投入十九．五億美金，收購一億劑疫苗。這項「預採購合約」，讓藥廠因獲得政府支持，全力衝刺，加快研發腳步，而政府也能盡早取得疫苗。若是疫苗無法順利製造，政府也不需要花費半毛錢。

我國目前已順利參與COVAX疫苗分配機制，相信可從這個國際疫苗平台取得部分的疫苗。如果指揮中心能再超前部署，主動與國內有能力生產疫苗的廠商簽訂「預採購合約」，不僅用行動支持台灣疫苗產業，也不必受限於分配機制或國外廠商的漫天開價。

過去我們並非沒有「預採購」先例。當年H1N1流感大流行時，指揮中心就曾以保障國家安全為由，在國內疫苗廠還沒取得藥證之前，透過預備金及特別預算，以廿億元先採購國內廠的疫苗，再採購國外廠的疫苗，而當時也的確促使國內廠商順利提供疫苗，讓國人有足夠的疫苗得以接種。

台灣被摒除在世界衛生組織之外，生技業發展處境艱難，政府怎麼能夠忍心不給予協助，拉他們一把，反而讓他們更加孤立無援？又要如何與在這次新冠疫情期間，以優越生技產業抗疫的韓國競爭呢？我們琅琅上口的Taiwan can help，相信不會有人願意最後淪為Taiwan can be helped。

筆者曾不斷呼籲，疫苗研發固然重要，但能否量產才是關鍵。如今台灣並非沒有量產疫苗的能力，就只差一點當機立斷的魄力。期望我們可以從Pfizer的成功獲得啟發，建議指揮中心除了在付重金預購國外疫苗之餘，同時也能盡速啟動國內疫苗的預採購流程，替台灣生技產業注入一劑強心針。

（作者現任陽明大學校長）

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