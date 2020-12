自由廣場》盡速啟動國內新冠疫苗預採購

◎ 郭旭崧

對抗新冠疫情的戰爭,隨著英國在本週成為全球第一個開始施打疫苗的國家後,已進入另一個階段。

在SARS、流感大流行等各種疫情威脅下,疫苗的取得儼然已成為國家安全的一環,尤以我國的國際處境,疫苗自製也成為政府近十幾年來推動的防疫政策,而此次新冠疫情,正驗證了政策走向的正確性。筆者在今年四月受邀參加行政院COVID-19防疫科技疫苗分組會議時,即曾書面建議,在此危急時刻,為確保國家安全,政府各部門應徹底摒除防弊心態「撩下去」,與業界充分合作,共同承擔疫苗研發之風險,才能確保國內新冠疫苗供應無虞、防疫成功。

請繼續往下閱讀...

如今Pfizer的成功,更凸顯政府決策對於防疫與疫苗產業的重要性。在疫苗臨床試驗階段,當然不知道Pfizer疫苗的有效性達到九十四%,但美國政府早在今年七月就宣布投入十九.五億美金,收購一億劑疫苗。這項「預採購合約」,讓藥廠因獲得政府支持,全力衝刺,加快研發腳步,而政府也能盡早取得疫苗。若是疫苗無法順利製造,政府也不需要花費半毛錢。

我國目前已順利參與COVAX疫苗分配機制,相信可從這個國際疫苗平台取得部分的疫苗。如果指揮中心能再超前部署,主動與國內有能力生產疫苗的廠商簽訂「預採購合約」,不僅用行動支持台灣疫苗產業,也不必受限於分配機制或國外廠商的漫天開價。

過去我們並非沒有「預採購」先例。當年H1N1流感大流行時,指揮中心就曾以保障國家安全為由,在國內疫苗廠還沒取得藥證之前,透過預備金及特別預算,以廿億元先採購國內廠的疫苗,再採購國外廠的疫苗,而當時也的確促使國內廠商順利提供疫苗,讓國人有足夠的疫苗得以接種。

台灣被摒除在世界衛生組織之外,生技業發展處境艱難,政府怎麼能夠忍心不給予協助,拉他們一把,反而讓他們更加孤立無援?又要如何與在這次新冠疫情期間,以優越生技產業抗疫的韓國競爭呢?我們琅琅上口的Taiwan can help,相信不會有人願意最後淪為Taiwan can be helped。

筆者曾不斷呼籲,疫苗研發固然重要,但能否量產才是關鍵。如今台灣並非沒有量產疫苗的能力,就只差一點當機立斷的魄力。期望我們可以從Pfizer的成功獲得啟發,建議指揮中心除了在付重金預購國外疫苗之餘,同時也能盡速啟動國內疫苗的預採購流程,替台灣生技產業注入一劑強心針。

(作者現任陽明大學校長)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法