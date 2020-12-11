社論》正視「在地協力者」滲透

台北地檢署近期起訴統促黨成員涉嫌收受中國統戰部門金援，總統大選期間並轉發中國提供的新聞稿，在台散布網路假訊息、發動陳抗活動與散布總統蔡英文假學歷不實消息，妨害總統選情。此案是首宗依修正後國家安全法起訴案件，刑責也將提高。這除再度證明中國介入台灣大選外，也凸顯受利誘的「在地協力者」，已成為北京對台無孔不入滲透的主要發展對象。

本案受到重視，在於檢調清楚勾勒中國運作手法。包括統促黨成員透過參選立委，招待台灣民眾赴中旅遊涉及賄選，接受中國指示與資助以發展在台組織，並以「中配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，進而誘吸中配接受統戰及思想教育。在台灣大選期間，將中國提供的假訊息，配合轉發給年金改革聯盟、軍公教聯盟等不滿蔡英文的團體及人士，達到擴大渲染的效果。

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由此看到，北京除在台建立據點，散布的假訊息，是先從中國的「中央廚房」生產，到「在地協力者」的接應，進一步擴及台灣社群網絡，透過這樣的認知戰攻勢，煽動人民懷疑政府，挑戰民主的弱點，這已是近年中國對台乃至對外的主要操弄模式。台灣民團IORG研究室也提出類似觀點，認為中國進行資訊操弄及人際滲透的過程，最大關鍵在於台灣「在地協力者」的進一步「推波助瀾」。

這些受到中方滲透的「在地協力者」，在資訊操弄方面，利用政論節目、電視名嘴、媒體、社交通訊群組等，幫忙傳播不實資訊。在人際滲透方面，經由統戰活動拉攏台灣政黨、宗教、文化、媒體及學校等，建立長期聯繫管道，所有不實訊息就繼續靠著這些人際網絡傳播「深入基層」。中國利用民主的開放環境，植入破壞民主的因子，還不到武力侵台，台灣就先面臨自我分裂的危機。

中國利用「在地協力者」，不獨台灣，只要與北京交流愈密切者，這樣的情況就愈加嚴重。與台灣人口相若的民主國家澳洲，學者漢密爾頓即以「無聲的入侵」為題，在其書中羅列中國如何滲透澳洲，他提到「因為澳洲環境開放，有大量中國移民，又堅守多元文化主義，是中共黨國撬動美國同盟、用以測試各種滲透與顛覆手法的練兵場」。而台灣對此同樣是深刻感受。

澳洲也因體認到中國帶來的民主危機，近年開始加強反滲透作為。二○一八年在朝野共識下，通過《國家安全立法修正案（間諜活動及外國干預）法案》、《外國影響力透明化法》兩項重要法案。前者著重事後追懲；後者針對「在地協力者」行為事前規範，依據規定，任何機構或個人如果替外國政府在澳洲從事任何代理人活動，但又未主動向澳洲政府登記申報的話，即觸犯刑法。

台灣在參考澳洲、美國等民主國家的法制規定，去年曾推兩岸人民關係條例修法，建立代理人登記制，包括要求境外勢力代理人登記身分表彰與境外勢力的關係、申報活動說明具體合作成果等。但這樣的低密度管制手段，因中國台商不滿，加上面臨大選年等因素，最後執政黨改為制定專法《反滲透法》，放棄登記制。

為了民主防衛，台灣雖通過國安五法、《反滲透法》等強化法制作為，但這都著重事後進行犯罪的追懲，而不是事前預防甚至預警作用。要求「在地協力者」登記，以公開揭露建立另一道防線，有疑慮的行為先行登記，讓民眾能夠辨識這資訊的來源為何，甚至背後資金關係。這也說明澳洲將事前與事後兩項立法同步推出，以利互補配套。

中國對台灣「在地協力者」的嚴重滲透，已經不僅僅用在對台工作上。隨著北京壓制香港民主的情勢逐漸升高，陸續有港人來台盼能尋求支持及庇護。但中國利用「在地協力者」，對在台港人進行跟監、滋擾，甚至還有潑漆、潑糞、追打等恐嚇行為，台灣淪為中國打擊港人的戰場延伸。捍衛民主，事前預警與事後追懲同等重要，何況代理人登記的法制化仍付之闕如。國安高層曾警示：「敵人已在國內！如此不單純的情勢，台灣正面臨嚴厲的挑戰。」如把「敵人」換成「在地協力者」，情勢同樣不單純，挑戰也更為嚴厲。

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