自由廣場》別讓神明背黑鍋

◎ 王國論

今年疫情剛爆發不久，大甲媽三月是否「瘋媽祖」，當時還驚動各方，尤其內政部長還出面攀交情加以平息。而日前青山宮的夜訪遶境，這些掌事的政治人物又被掃到颱風尾了；其實，市長、總統都沾光扶鑾轎了，如何撇清？

文明與否，法治與否，都可先免談。隨便舉一例，婚後多年的夫妻無子，不得不善男信女一番，參拜大甲媽祖娘娘，或青山宮靈安尊王座前，求得一子，若甫抱回家，娃兒無處躲，被這震天價響的爆竹聲嚇破膽，這豈是娘娘或尊王的本意？

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人病了，就找醫生，並將自己的命交付給醫生；當事人惹事犯案，找律師，把案子託付給律師；而善男信女面對無解業障塵事，求助神明，神明默示應允，與善男信女意思表示合致，「契約」於焉成立情況類同。豈會毀諾又收了娃兒的小命，尤其這些宮廟香火鼎盛，顯然神明有求必應。

上回大甲媽主張遶境照辦，大家已發現大甲媽旨意與其他娘娘意見相左，是種未經表決卻獨斷之決定；但部長喬事後就緩下了。原來一切都是這些主其事者的凡人因素擾及人間。

這些「庸人」何屬？蹭新聞熱度者有之，搶選票者有之。曾經商人患了大頭症，卻推給神明托夢才引為笑柄！所以，被庸人侵擾的被害「善男信女」一方，亦不用生氣，既然政治人物有負移風易俗之責，就用手中選票，教訓這些媚俗的庸人吧！但心中的娘娘和尊王，祂們可未曾毀諾，請不要讓祂們背了黑鍋！

（作者是律師）

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