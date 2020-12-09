自由廣場》再看寺廟遶境活動

◎ 魏思源

接連發生兩起寺廟慶典放鞭炮相關事件，引發社會關注，一是高雄單親爸帶著女兒到台南參加廟會，結果女兒被起火的爆竹燒死，另一件則是台北青山宮遶境燃放鞭炮，巨大噪音使得民怨四起，甚至疑似引發火警，一時間台灣寺廟活動到底該不該取消「遶境放鞭炮」的傳統，再度引起熱烈討論。

筆者的看法是，隨著時代變遷，鞭炮議題確實要檢討與改進，但如果官方要全面禁止民間宗教活動燃放鞭炮，不免遭到打高空之譏，因為除非政府自己也取消施放煙火的活動，否則一面辦理大型跨年煙火，卻又一面禁止民間燃放，豈不矛盾？當然政府可以說，每逢重要節慶，施放煙火的活動，除了可帶動觀光經濟效益，甚至對參與盛會的廣大群眾，還可帶來心理療癒的效應，但我們不禁要問，廟會活動燃放鞭炮，被賦予宗教用意，有辟邪、去厄、除煞等功能，營造「熱鬧」場景和氛圍，不也是舉辦廟會活動時追求的核心價值嗎？

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也有反對的人認為，應該取消放鞭炮，因為會造成空氣污染，但支持者則批評，政府應該把精力用在解決其他真正會造成重大空污事物上，卻也是不爭的事實。君不見先前北港就有間廟宇受不了指責，特別自行檢測香爐、摩托車、小貨車的細懸浮微粒（PM2.5）。結果發現，摩托車排氣檢測是香爐最大值的六．五倍，小貨車則是八．六倍，單一交通工具排放量，竟是眾多信徒插香結果的數倍，環保單位卻只關心燒香破壞環境，對其他污染卻少有聞問，這讓民間信仰不得不吶喊「宮廟何辜」！

現在許多廟宇都普遍瞭解宗教的現代性價值，而許多廟會也已做出改變，例如遶境時折衷式地不要沿路燃放鞭炮，而只在定點施放，並實施自我管理，儘量不在晚上十一點之後從事相關行為，避免妨害他人生活安寧。如今在主管機關限制施放鞭炮之種類、數量及時間，並嚴格訂定違反處罰之準則下，遶境放鞭炮有其民俗意義，應該予以尊重。

（作者從事資訊業）

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