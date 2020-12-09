自由廣場》送走史上最糟的一年

◎ 曾泰元

享譽全球的美國《時代雜誌》（Time），在最新一期的封面出了個設計的奇招。雜誌以純白色為底，又粗又黑的「二○二○」橫亙其中，一個血紅色的大叉（╳），無情地刺穿劃過，衝擊了讀者的視覺。在淒寒悚然的封面下方，「THE WORST YEAR EVER」（史上最糟的一年）排成三行小字，全部大寫，分段強調，彷彿是年底發出的微弱之聲，字字怦然，節奏震撼。

二○二○年就要結束了。回顧這一年，相信許多人也都深有同感，唉，實乃多事之秋也。在過去一年裡，這個世界真的是動盪不安，災難不斷，疫情為最。

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我在東吳大學英文系任教，教授一門「英語構詞法」的選修課，二○○○年秋季首度開設，剛剛屆滿二十年。這門課從不同的構詞法切入，系統性地介紹英文單字，外來語所佔的比重很高，來自拉丁文的借詞更是佔據半壁江山。其中固定會介紹的拉丁文詞語，有個「annus horribilis」（多災多難的一年，字面意義「可怕的一年」），放在二○二○年，格外恰當。

兩百年前的英國浪漫主義詩人雪萊（Percy Bysshe Shelley），在其名詩《西風頌》（Ode to the West Wind）裡寫道：「冬天來了，春天還會遠嗎？」（If Winter comes, can Spring be far behind？）全世界都還處在疫情的冬天，雖然寒冷漫長，但隨著疫苗的問世，終將迎來疫情遠颺的春天。

對於全世界而言，今年二○二○年毫無疑問的，是個「annus horribilis」（多災多難的一年）。展望未來，明年的二○二一年，必將峰迴路轉，柳暗花明，否極泰來，成為「annus mirabilis」（精彩非凡的一年，拉丁文，字面意義「奇蹟般的一年」）。且讓我們雙手合十（namaste），衷心企盼，天佑蒼生。

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

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