社論》台灣經濟成長率超越中國的意涵

台灣今年的防疫與經濟成長十分亮眼，《經濟學人》雜誌甚至報導，疫情肆虐全球經濟之際，台灣經濟可望逆勢成長二％，將是數十年來首度超過中國經濟成長速度。此外，據主計總處最新預測今年ＧＤＰ成長二．五四％，較國際貨幣基金預測中國ＧＤＰ成長一．九％更高，可見今年台灣經濟成長極可能超越中國。這項預測若是成真，將可翻轉台灣社會數十年來，瀰漫著唱衰台灣、歌頌中國，與缺乏中國市場，經濟必將邊緣化的悲觀氛圍，以及強化國家認同與自信心的轉捩點。

台灣展現強韌的經濟活力，並沒有被蔓延全球的疫情打倒，最重要的因素乃是防疫成功，使得社會與商業活動得以正常運轉，沒有受到封城與維持社交距離的限制。換言之，台灣是全球極少數可以維持正常運作的國家，這是成功的先決條件之一；然而，若僅僅是防疫成績良好， 卻沒有強大、完整的產業供應鏈支撐，那麼經濟也只是脫離加護病房而已，並無法展現優越的亮點。事實上，今年出口暢旺屢創新高，其中最大增長在於半導體產業，前三季出口產值成長二十二．三％，可見台灣出口大宗並非靠價格取勝的一般商品，而是品質技術掛帥的高科技產品。易言之，防疫成功加上高科技，尤其掌握半導體的核心技術，才是今年台灣經濟勝出的主因。更重要的是，半導體等高科技產業的傑出表現，凸顯其在全球供應鏈不可或缺的地位。此種獨特的價值，一則獲得國內外投資人的青睞，引領台股衝上一萬四千點的歷史新高；再者，全球晶圓代工霸主台積電不但市值突破十三兆台幣，登上台灣企業前所未見的顛峰，也讓美國等工業先進國家充分了解台灣半導體產業的重要性，必須捍衛、保護其免受中國之覬覦，過去所謂「矽盾」保衛台灣的概念，此刻才算是真正落實。亦即，台灣半導體一旦生變，全球科技產業供應鏈勢必陷入慌亂、癱瘓，造成以美國為首所形成的價值與供應鏈重組聯盟，必須確保台灣的安全，以維護世界經濟的運轉。這是「科技救國」對台灣的另一層意涵。

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或許，看衰者依舊會質疑台灣未能參與區域經貿整合，將是經濟永續發展的一大隱憂。然則，吾人從來就不認為台灣受到中國的排擠而不能參加RCEP之類的協定，會對經貿產生嚴重衝擊。此種觀點並非出乎反中的民粹，而是因為中國本質上是一個實施保護主義，亦即黨國資本主義的國家，自由貿易與市場機制，只是其拓展經貿實力的手段。在形勢有利於中國時，才會打開市場的窄門，打出自由貿易與多邊主義的旗幟，欺瞞世人；一旦黨國利益受到威脅，特別是民主自由等普世價值危及其統治正當性時，中共便會撕掉自由貿易的假面具，毫不猶豫祭出貿易制裁，企圖迫使對手屈服妥協。最近中國對澳洲使出眾多貿易制裁，包括煤炭、鋼鐵原料 、大麥、棉花、木材、龍蝦，及引起軒然大波的澳洲葡萄酒，便是中共違反自由貿易精神的昭彰惡例。諷刺的是，中共對澳洲祭出紅酒禁令前幾天，兩國才共同簽署了RCEP；而中國更大言不慚，這是十五個簽署國「向自由貿易說『是』，向保護主義說『不』的集體宣誓。」如此糟蹋自由貿易精神，視公平交易為無物的政權，吾人何必擔憂其所領導組成的區域經貿整合，能夠發揮真正的功效？

在中澳貿易戰，澳洲所以陷入困境，中國卻顯得有恃無恐，關鍵在於澳洲出口的三成輸往中國，經貿過度依賴中國。同樣的情境也發生在韓國與台灣。韓國因為薩德反飛彈系統遭到中國抵制，觀光業奄奄一息，但其主政者仍未醒悟，依然對中國抱持幻想；而台灣一向是中共極力使用各種經貿統戰或制裁的對象，從民進黨二度執政不承認「九二共識」後，中國取消觀光客來台，一度也使觀光業蒙受重大損失，但執政者卻未屈服。如今，台灣反而因為中國觀光客的減少而降低了疫情的感染，做好防疫管控，打破外界有關台灣因為跟中國走得最近，可能成為全球疫情第二慘國家的預言；更搭上了企業回流、在地製造與供應鏈重組的主流趨勢，在經濟上交出亮麗的成績單。

台灣成功的經驗告訴世人︰不要被中國崛起的假象所蒙蔽，所謂中國一帶一路紅利、中國式自由貿易、RCEP等，都是如假包換的騙局；只有擁有關鍵技術、智財權與經濟上的自立，並且看清中共以商圍政的意圖，才能走出自己的路，享受經貿上真正的互惠共榮。

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