自由廣場》學習歷程檔案關鍵字：興趣

◎ 張睿銓

最近看到一位小學教師,因為高中學習歷程檔案新制,要幫自己的孩子報名電腦營隊培養「有亮點」的興趣,卻報不上,憤而投書媒體,我實在只能搖頭。

關於學習歷程檔案,不懂為什麼政府單位總是無法從根本講重點。我問了幾個地方,包括學校行政、教師,以及參加說明會,得到的資訊整理如下。

(一)多元選修和自主學習課程,可以依你的「真實興趣」和「學校所能提供的課」來修課和規劃,不必一定要和未來想進的大學科系有關連。例如未來想讀電機系,你的多元選修和自主學習可以是戲劇課或歷史主題。審查委員想看的是你在這些課裡得到什麼學習心得(學到什麼,如何學習,也就是what and how to learn)。

(二)如果學生本來就有一個他的個人興趣,那就持續去發展、記錄,就可以了。像我,國中時就很喜歡搖滾樂。如果我那時能好好地去記錄我從國中開始自己去研究搖滾音樂的發展和歷史的過程,整理在我的學習歷程檔案裡,我就有優勢上可以上我理想中的大學科系。同上點,這個興趣不一定要跟想念的科系有關(有搖滾音樂系嗎?)。這點要看的是你的專注力和熱情(focus and passion)。

(三)學習歷程檔案並沒有要學生放棄原有的興趣,去花時間學一個新的(跟大學科系有關的)興趣。本來喜歡彈鋼琴的,就繼續去彈,但進入高中階段,除了學科的學習之外,要能開始思考我的興趣為什麼是彈鋼琴,彈鋼琴為我帶來什麼感覺或啟發,以及未來想做什麼彈鋼琴有關的事。

(四)的確,原本就對什麼都沒興趣的學生,現在為了升學才要去找一個興趣去來培養,是比較辛苦的事。但實際上,這個學習歷程也可以是一個「尋找興趣」的歷程,沒有找到也沒關係,記錄下你嘗試不同興趣的過程和心得也很好。

如果以上這些根本的新制設計基本概念釐清了,你還會急著要幫孩子報名什麼熱門營隊嗎?興趣,不是應該在日常生活中尋找嗎?

有人擔憂,以台灣人急於競爭的心態來看,坊間很快就會出現代寫學習歷程和培訓口試的加強服務,學費十萬二十萬都會有人報名。

教育資本化的資本主義社會裡,無論教改怎麼改,花錢解決的做法可想而知,很多國家也都有這個問題。但我想,學習歷程檔案的用意,應該沒有說它要或它能解決這個問題,或者一次解決所有教育怪象。它應該是想鼓勵學生摸索出以興趣為基礎的自主學習模式,同時把上大學的機會多開給一些在國高中時期就已經「怪怪的」一些孩子,他們可能對學科沒有那麼專注,但他們對某些事物有很專注的熱情,會自己想去研究。學習歷程檔案可以鼓勵孩子建立學習模式,清楚自己的興趣和想做的事。

我們的大學,缺的就是這樣的學生。

(作者為實驗學校教師)

