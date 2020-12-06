自由廣場》校園電子煙 非除不可

◎ 林家瑜

根據統計，最近幾年不論是男性或女性的癌症發生率，肺癌都排在第三，而在癌症死亡率中，肺癌更高居所有癌症之首，顯現肺癌對國人健康的威脅遠高於其他癌症，值得注意的是，好發肺癌的主要原因就是吸菸。

美國在一九六○年代美國軍醫總監經由公共衛生的觀察性研究，吸菸引起肺癌的風險是非吸菸者的十倍，因為香菸燃燒後會產生七千多種化學物質，其中二五○種對人體有害，如尼古丁，另外也會產生近一百種致癌物質，如焦油，還會導致呼吸道方面的癌症，包括肺癌和咽喉癌。

請繼續往下閱讀...

過去幾年，國健署大力推動拒菸行為，並營造校園無菸環境，成效或許有所改善，從民國一○七年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中學生吸菸率由九十七年七．八％降至一○七年二．八％，但電子煙吸食率卻由一○三年二．○％，竄升至一○五年三．七％，增加幅度驚人，而這還只是檯面上的數字而已。

尤其日前中山醫學大學前校長呂克桓醫師才公布，一名十五歲少年竟然罹患肺炎，而令人無法置信的是，該少年吸食電子煙已四年，顯示電子煙危害正蔓延至國小生，雖然我國已著手修訂「菸害防制法」，擬將電子煙等新興菸品歸類為「類菸品」而全面禁止製造、輸入、販售及供應等，並將吸菸及購菸年齡提高至廿歲，但在未完成修訂前還有一段時間的「空窗期」，在網路或市面上，甚至是學生間仍舊可輕易取得，令身為家長的我相當擔憂，期盼政府能儘速修法並加強管制，不要讓電子煙繼續危害我們的下一代。

（作者為護理師，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法