自由廣場》「學習歷程」的商機與貧富差距

◎ 范綱植

明年初即將舉行的一一○年學測，將是舊課綱的「末代學測」，可以預期志趣不合或想轉換校系的學生皆會投入重考，報名人數肯定突破新高。因為新課綱上路後，一一一學年大學申請入學時，學測成績採計將不超過五十％，另外一半的成績取決於校系自辦的筆試、面試，以及最大的變革「學習歷程」。所謂「學習歷程」是學生每學期自主上傳在成績之外的多元表現成果，並於申請大學入學時，自資料庫勾選提交至招生單位之代表性成果，以呈現學生對於特定領域長期累積的時間投入與天賦。

學習履歷制度尚未正式啟動，卻已充滿無限商機。近期各家新聞台畫面的跑馬燈紛紛不約而同顯示「雙語主播營」的相關資訊；大賣場外面竟然懸掛「程式語言寫作營」的招生廣告；各大學熱門科系辦理之暑期營隊，原先之目的是讓大學新生在進入大學就學前，可先進入大學校園了解環境。然而，今年起卻在「打造黃金學習歷程」的驅使下，學生報名蜂擁而至，甚至要書寫履歷，幾經審核才有可能「被錄取」。因為對於學生而言，擠破頭參加某頂尖大學熱門科系辦理的暑期營隊，即是展現「我想要就讀貴科系」最好的行動證明。

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如此觀之，「學習歷程」除了要展現學生興趣、天賦、時間管理、同時也考驗著家長的經濟實力。過去聯考制度永遠無可取代的優點即是「百分之百的公平」，三級貧戶出身的阿扁可以考上台大法律系、考取律師，為人津津樂道。但無可諱言，學習履歷制度將會放大城鄉之間學習資源差距以及家庭經濟能力的鴻溝，政府各部門、機構未來應積極提供公共化、低廉費用的學習平台，讓有天分、具高度興趣的學生取得學習歷程。例如：對資訊有興趣的學生可以到資策會取得課程認證、對研發有興趣的學生可參加工研院營隊；對國際業務工作有憧憬的學生可至外貿協會見習，相信即可避免「學習歷程」淪為金錢堆疊的軍備競賽。

（作者為法學碩士，大學行政人員）

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