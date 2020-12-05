自由廣場》台灣閱讀節 比NBF幸福

◎ 王錫璋

由國家圖書館規劃的「台灣閱讀節」，是台灣冬季最盛大的閱讀盛會，十一、十二月在各縣市串連展開，今年主軸活動則在十二月五日首度移師中正紀念堂廣場舉辦，有數百單位的圖書館、出版社、縣市文教團體…等，以帳篷擺攤，進行圖書展示、說故事，談書論藝、書遊戲…等等，並有主舞臺，以音樂、表演的嘉年華方式，來吸引讀者參與。國際方面，亦有十個國家的駐台辦事處熱心參與，以世界文化為主題，提供攤位，進行閱讀遊戲等交流活動，荷蘭在台辦事處更帶來米飛兔及聖誕老人與大家共同歡樂閱讀。

台灣閱讀節自二○一三年開始，至今已進入第八屆，年年轟動，比台北國際書展還熱鬧，嘉年華活動更從國家圖書館周邊，擴大到大安森林公園，到今年的中正紀念堂園區，規模越來越大，也創意十足，還在今年榮獲美國圖書館協會（ALA）「國際圖書館創新服務獎」。

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台灣閱讀節的構想，源自二○○一年開始由美國國會圖書館舉辦的「全國圖書節」（National Book Festival，簡稱NBF），是由小學教師兼圖書館員出身的當時第一夫人蘿拉‧布希所倡導，並請國會圖書館當年九月八日於華府國家廣場（National Mall）舉辦戶外帳篷式的攤位活動，邀請一百多位榮獲重要獎項的作家、插畫家、詩人們等來演講、會談、簽書、朗讀…等等，是相當成功的閱讀活動。不想三天後，發生九一一恐怖攻擊事件，一般人認為像NBF這種民眾群聚的活動，以後不會再辦理下去了，但布希夫人堅持有艱困、有挫折，更要以閱讀療癒身心，故NBF持續每年辦理，甚至擴大天數為二到三天。今年九月廿五至廿七日，進入第廿屆的NBF，卻因疫情關係，只能以視訊方式，舉辦作家們的演講、會談、朗讀等活動，並透過電視轉播。

相較之下，以NBF為師的台灣閱讀節，由於防疫有成，今年戶外的活動照樣實體進行，實在幸福多了！這也算是台灣之光吧！

（作者為前國圖編審，台北市民）

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