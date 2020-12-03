自由廣場》毛澤東也列「台獨清單」？

◎ 劉源興

邇來在中共機艦頻頻有事沒事繞台擾亂的同時，他們的官方、半官方或媒體等，也三不五時的說要列出台獨清單加以批鬥。

拜託，中共才是支持台獨的老前輩，他們一九二八年在上海扶持成立的台灣共產黨，曾公然提出「台灣人民獨立萬歲」、「建立台灣共和國」等口號，目標雖是脫離日本的殖民統治，對台獨也相當支持。

請繼續往下閱讀...

毛澤東在一九三六年曾與美國專欄作家史諾（Edgar Snow）提及，「當我們收回中國的失地，達成獨立之後，如果朝鮮人想要掙脫日本帝國主義的桎梏，我們對他們的獨立鬥爭，將加以熱烈的援助。對於台灣也是如此。」他所謂「中國的失地」，是指被日本侵略的東北等地，而不包括台灣在內，可見毛澤東認為台灣和朝鮮是相同定位，希望台灣能獨立成功。

兩岸統一並非絕對不好，但是如果統一太勉強、太艱難、弊遠大於利和影響兩岸真正的和平發展，則台獨並非是「毒」，反而是台海兩岸之「福」。幾十年來台灣雖未正式宣布獨立，但已是事實上獨立，兩岸的交往與繁榮，已是明顯的事實成就。

凡事毋庸墨守成規，一成不變，總要隨機應變，與時俱進，台灣獨立是順天應人、水到渠成的大事業，難道中國國台辦等也要把毛澤東等人列入「 台獨清單」嗎？

（作者為退休教師，南投縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法