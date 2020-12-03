自由廣場》「中國特色」變髒字？

◎ 于則章

四十年前鄧小平打著「有中國特色的社會主義」旗號，走資本主義之實，推動經濟上的「改革開放」後，「有中國特色」這五個字就經常被中國共產黨掛在嘴邊，除了繼續以「有中國特色的社會主義」推動「國進民退」，掠奪民營企業財富，日前習近平更在中共黨媒《求是》發表「建設中國特色中國風格中國氣派的考古學，更好認識源遠流長博大精深的中華文明」之文章，嘮嘮叨叨地強調：「實踐創新必須建立在歷史發展規律之上，必須行進在歷史正確方向之上。考古工作是展示和構建中華民族歷史、中華文明瑰寶的重要工作。認識歷史離不開考古學。必須高度重視考古工作，為弘揚中華優秀傳統文化、增強文化自信提供堅強支撐。」說穿了就是要中國考古學家用考古來「發現」中華文明的「偉大」，為中共的政治利益服務。

而在全球化這個議題上，兩年前中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時，中國官媒《財新》一篇評論文章提出「有中國特色的全球化」這個名詞。當時經濟學人情報單位中國地區經理Tom Rafferty認為，即使中國聲稱倡導自由貿易，但是它對全球化秩序的願景，實際上遠比全世界目前習慣的全球化概念狹窄，它意味著中共政府仍然想要嚴格控制境內外的事務。而國際戰略研究中心副主任Scott Kennedy也解讀「中國特色全球化」為「鼓勵貿易和投資的非自由制度加上深度政府干預，以服務於工業政策目標，確保國內穩定和更大的國際影響力。」

請繼續往下閱讀...

今天，中國才剛與東南亞國協及日、韓與澳洲等十四國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），高唱自由貿易沒多久，馬上翻臉不認人的禁止澳洲煤炭、葡萄酒、大麥、棉花等進口，甚至在沒有任何明確解釋下，將三百萬美元的澳洲大龍蝦耽擱在上海海關直到龍蝦死亡，明顯是報復澳洲在年初呼籲調查武漢肺炎源頭。如此公然違反自由貿易原則的作風，連《紐約時報》都痛批：「這是中共特色的全球化：中國政府一邊推動本國對世界開放，一邊採取越來越咄咄逼人，有時甚至是懲罰性的政策，迫使他國按中國規則行事。」

台灣人務必認清中國這樣的本質，斷絕對中國的幻想，才不會再次掉進陷阱而後悔莫及。

（作者為公務員，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法