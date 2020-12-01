自由廣場》請給有線頻道一個乾淨電台

◎ 文山布衣

一九九○年代我國廣電解禁，當時執政的國民黨放任私人成立商業頻道，讓親藍的財團搶先設立新聞台、搶佔有線電視市場，先搶先贏。這卅年來，有線／衛星的新聞頻道，大多被財團掌握，君不見四十九至五十八台的新聞頻道都是私有？這些商營的新聞台為了攫取觀眾的眼球，不惜使出渾身解數，結果就是新聞節目充斥著羶（煽）、色、腥。

關於羶／煽情：例如幾年來中天每天廿四小時煽動韓粉的情緒，讓他們深信某人是橫空出世的彌賽亞，必定可以當選、中興黨國、再造神州、征服宇宙。豈料選票一開出，粉絲無法面對現實，於是悲憤莫名，呼天搶地，認為選舉都是舞弊作票。可憐啊！

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關於色情：這類新聞之多，不及備載，例如韓國「Ｎ號房事件」唾手可得，在此不加贅述。

關於血腥：除了日常打打殺殺的新聞外，日前國民黨在國會殿堂丟砸豬內臟、潑灑豬的體液；這種灑狗血式的演繹，不但令人掩面嘆息，而且騰笑國際，更證明Ｋ黨腥味四溢。連累了國家形象，惹惱豬農生氣，可說是揭「豬」起役，最後一敗塗地。

羶（煽）、色、腥，這就是我們看的新聞！試問再這樣下去，我們要怎樣教小孩呢？

好不容易，ＮＣＣ「七位小矮人」挺住排山倒海的謾罵及壓力，堅持專業，沒有讓中天換照。現在出現一個珍貴的空間，我們是否可以把握契機，讓優質的新聞台進駐、製播乾淨的新聞？

筆者主張，應該讓公廣新聞台進入此一新聞區塊，因為這是民調結果，全國觀眾最信任的新聞台，它有希望給廣電新聞一個乾淨的空間。果真如此，則歷史一定會對這「七位小巨人」記上一筆。

（作者是大學教師）

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