自由廣場》公平 就從兵役制度開始吧！

◎ 林志彥

拜讀昨天《自由廣場》洪裕仁先生投書提及：「還有一個廣增兵源的方法，是考慮女性…。」甚表贊同。先以筆者自身經驗為例，當年服完兵役插班大學後，其中兩位台上老師，竟是筆者服役前的男女同學（男同學免役與女同學一起去美國拿了學位），我則成了他們的學生，真是教人情何以堪。追根究柢，只能說是兵役制度造成的。

二○一六年，有網友在國發會「公共政策網路參與平台」發起提案，將男子以外的國民納入徵兵範圍，並在十天內就跨過五千人附議的門檻，當時國防部回應：「兵役制度轉型以後，已逐步擴大進用女性人力，讓符合服役標準且有志從軍的女性可以加入國軍…。」但由於募兵成效不如預期，國防部目前正研擬修正役男體位標準，主要針對身高、體重（身體質量指數）、視力斤斤計較。

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斤斤計較何時了？政府何不趁此機會，通盤檢討兵役制度，甚至提升至跨部會的人力資源整合？從目前義務役（含替代役）役期僅需四個月看來，「男女皆兵」確實有其可行性。況且隨著軍事科技進步，很多工作崗位幾乎沒有性別限制。更別說一般替代役（警察役、消防役、社會役、公共行政役）及研發替代役，甚至可擴大至其他公部門。

以往台灣兵役制度為人詬病的就是不公平，首先，女性不用當兵。其次，男性有些不用當兵。最後，役期不一。現在，役期皆四個月，但何時「男性皆兵」？ 進而「男女皆兵」？基本上，有賴全民共識！

（作者是英日語領隊導遊）

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